Obilježena 19. godišnjica Oružanih snaga BiH

U povodu obilježavanja Dana Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i 19 godina od njihovog osnivanja, na lokaciji kasarne “Rajlovac” održane su svečane aktivnosti.

Na centralnoj vojnoj svečanosti obilježavanja 19. godišnjice OS BiH je, osim svečanog stroja, organiziran i taktičko-tehnički zbor naoružavanja i opreme u opotrebi Oružanih snaga BiH.

Načelnik Zajedničkog štaba general pukovnik Gojko Knežević je kazao da su OS BiH ostvarile željene rezultate.

– Već početkom godine je izvršena rotacija na pozicijama generalskog kora. Tad smo definisali određene prioritete i krenuli raditi. Naše analize za nepunih deset mjeseci, kažu da smo ostvarili željene rezultate. Ono što bih posebno izdvojio, to je nekoliko vježbi na kojima smo učestvovali. Vrijedno pažnje je da smo uspjeli održati kontinuitet popune, u uslovima kada značajan broj svih kategorija pripadnika izlazi iz sistema. Tako smo uspjeli i očuvati operativne sposobnosti, što je u konačnici bio i cilj – rekao je Knežević.

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović je istakao da su OS BiH ispunile sve zadatke i pokazale kako se čuva obraz države.

– Oružane snage BiH su i na unutrašnjem, ali i na međunarodnom planu ispunile sve zadatke i pokazale kako se čuva obraz države BiH, ali i stiče povjerenje naših saveznika. Zahvaljujem se državama članica NATO-a koje su nastavile pomagati OS BiH. Kao predsjedavajući Predsjedništva BiH, želim reći da je donijeto desetine odluka, i to jednoglasno, u kojima je angažiralo Oružane snage za pomoć civilnom stanovništvu i lokalnim zajednicama. Oružane snage su ispunile sve zadatke –istakao je Bećirović.

Ministar odbrane BiH Zukan Helez je kazao da se mnogi mogu ugledati na Oružane snage BiH i rezultate koje postižu.

– Posebno mi je zadovoljstvo da istaknem da su Oružane snage multietničkog sastava i to može da bude primjer kako se u BiH zajedno mogu dogovoriti svi koji žive. Oružane snage svakim danom jačaju, one pomažu civilnom stanovništvu. Svjedoci smo da su Oružane snage iznijele glavni teret prirodnih nepogoda. Na zadnjoj sjednici Vijeća ministara smo povećali osnovicu, a samim tim se povećavaju primanja Oružanih snaga. S ponosom mogu da kažem da je to drugi put u ovom mandatu – kazao je ministar odbrane BiH Zukan Helez

Prisutnim se obratio i član Predsjedništva BiH Željko Komšić.

– Naše Oružane snage predstavljaju faktor stabilnosti i sigurnosti cijele države. One su pouzdane akter u prvom redu svim građanima naše domovina, što ste nedavno dokazali u saniranju posljedica poplava. Kredibilitet i značaj Oružanih snaga vi potvrđujete i u međunarodnim misijama, gdje ste se više puta dokazali kao pozudan akter našim saveznicima na međunarodnom planu – kazao je Komšić i dodao:

– Stabilne i jake Oružane snage glavna su garancija opstanka i stabilnosti države BiH i poluga koja nikada ni bilo čime ne smije biti dovedena u pitanje.

Avaz