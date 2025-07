I danas toplo, na snazi narandžasto upozorenje

Jutros je umjereno do pretežno oblačno po sjevernim područjima Bosne. U ostatku zemlje je pretežno sunčano.

Danas će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost, na jugu će biti pretežno sunčano vrijeme. Po Bosni prolazno će biti i pretežno oblačno. Lokalno slabih pljuskova sredinom dana može biti na području Krajine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33°C, na jugu do 38°C.

Za cijelu BiH na snazi je naranadžasto upozorenje. Za regiju Tuzla danas od: 12:00 do: 17:59.

Maksimalna temperatura izmedu 31°C i 34°C.

BUDITE SVJESNI. Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom.

Budite svjesni da se očekuju visoke temperature zraka. Mogući su zdravstveni rizici među ugroženim osobama, na primjer starije vrlo mlade osobe.