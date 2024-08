Objavljena je prognoza do 23. augusta: Pakleni dani pred nama, a evo kad i gdje će pasti kiša

Početkom naredne sedmice do oko 42°C. Pred nama je novi toplotni talas. Svakim narednim danom postepeno sve toplije uz vruće vrijeme. I dalje sušno, bez značajnijih padavina, a rijeđa pojava pljuskova u pojedinim danima neće previše narušiti dominaciju sunčanog vremena.”

Navode ovo danas, 9. augusta, na stranici BHmeteo.

U međuvremenu, i Federalni hidrometeorološki zavod je objavio svoju srednjoročnu prognozu, za period od naredne dvije sedmice, do 23. augusta ove godine.

“Od petka uz dotok tople zračne mase sa juga, te dominacije polja izjednačenog zračnog pritiska, duži vremenski period atmosfera će biti stabilna što će usloviti, sunčano i toplo vrijeme u našoj zemlji. Samo lokalno, može doći do formiranja konvektivne oblačnosti i povremenih slabijih pljuskova, posebno krajem iduće sedmice i to na zapadu i jugozapadu Bosne. Natprosječno visoke temperature zraka očekuju se narednih 15 dana, a najtopliji period izgledan je od 10. do 17. augusta.

Danas i sutra očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 18 do 24, u Hercegovini od 22 do 27 °C i maksimalnim širom zemlje od 31 do 36 °C, a na krajnjem jugu i sjeveru sparnije i toplije sa temperaturom do 39 °C. Od 10. do 17. augusta jutarnje temperature zraka u Bosni očekuju se od 20 do 25 u Hercegovini od 23 do 28, danju u Bosni između 32 i 37 °C na jugu i krajnjem sjeveru do 40 °C.

Pad vrijednosti temperatura zraka očekuje se od 18. agusta do kraja prognoznog peroda. Tokom jutra u Bosni sa temperaturama od 13 do 18, u Hercegovini od 17 do 22, danju u Bosni i Hercegovini od 28 do 33 °C.”