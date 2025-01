Oštre kontrole prevoznika u EU vozače iz BiH dovele u rizik od gubitka posla

Sporno pravilo o boravku maksimalno 90 dana u šest mjeseci stupilo je na snagu još 15. decembra 2010. godine

Jednog vozača su jučer isključili iz saobraćaja i odveli ga na sud. Sad smo angažovali advokata da ga zastupa. Ovo za Radio Slobodna Evropa (RSE) kaže Nikola Grbić, koji ima prevozničku kompaniju u Bosni i Hercegovini i vozi kamion.

On je jedan od 19.000 profesionalnih prevoznika u BiH koji u zemljama Evropske unije može ostati 90 dana u šest mjeseci.

Ovo pravilo je godinama na snazi, ali je problem nastao nakon što su u toku 2024. godine uvedene pojačane kontrole vozača iz BiH na području EU, nakon najava za uvođenje novih digitalnih alata za evidenciju ulazaka u zemlje članice Evropske unije.

Prema podacima Konzorcijuma “Logistika BiH”, koji pomaže u saradnji među prevozničkim kompanijama, tokom 2024. godine evidentirano je oko 300 slučajeva zabrane ulaska za vozače u EU, te troškova po osnovu prekršaja oko 220.000 eura.

Savjet ministara Bosne i Hercegovine zadužio je nadležna ministarstva da razgovaraju sa predstavnicima EU o ovom pitanju. Očekuje se da će to biti moguće na Samitu lidera Zapadnog Balkana i EU za koji još nema tačnog datuma.

Iz Evropske unije prije nekoliko dana stigao je odgovor Ministarstvu transporta i komunikacija BiH da vozači ne mogu biti izuzeti od pravila boravka u EU.

Iza 15. januara najavljen je i sastanak prevoznika iz regije Zapadnog Balkana, na kome će se odlučivati o zajedničkom izlasku na ulice i blokadama lanaca snabdijevanja sa EU.

Bosna i Hercegovina je gotovo potpuno zavisna od međunarodnog cestovnog prevoza u robnoj razmjeni sa državama EU.

Osim BiH, ugroženi su vozači i iz Sjeverne Makedonije, Albanije, Srbije i Crne Gore, a sa istim problem se suočavaju i vozači iz Turske i Moldavije.

Šta kažu drugi vozači?

Mirko Grbić je do prije godinu dana bio vozač kompanije u BiH. Kaže kako je taj posao napustio i preselio u Sloveniju jer nije mogao da prehrani porodicu, radeći samo 90 dana.

“Imam troje djece, a na putu je i četvrto. To je jednostavno nemoguće tako za vozača, da 90 dana radi, a 90 da sjedi kod kuće. Od čega da živi ta tri mjeseca, to je van svake pameti. Borba je bila za zaradu i sa svakodnevnim radom, a kamoli sada”, ispričao je Grbić za Radio Slobodna Evropa.

Ovaj 35-godišnji mladić danas je vozač u Sloveniji.

Sporno pravilo o boravku maksimalno 90 dana u šest mjeseci stupilo je na snagu još 15. decembra 2010. godine. No, po riječima vozača Mirka Grbića, zemlje EU su bile popustljivije prema vozačima iz BiH.

“Nije se to toliko gledalo, bili su svi fleksibilni. Osim policije u Mađarskoj, oni su sabirali dane i većina vozača je platilo kaznu”, ispričao je Grbić za RSE. Nije odgovorio na upit da li je i on ikada platio kaznu.

“Svako skeniranje pasoša mi imamo taj problem. Oni nama sabiru dane, tako da ko god napravi više dana, on će dobiti veliku kaznu i ne isplati se raditi više odavde”, dodaje on.

Nikola Grbić, koji je ujedno i predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske, jednog od dva bh entiteta, ističe da od institucija BiH očekuje da djeluje aktivnije u pregovorima sa Evropskom komisijom kako bi se vozači u međunarodnom transportu oslobodili od spornog pravila.

“Pa, koja ekonomija ovo može da izdrži, da vozač tri mjeseca vozi, a tri da bude kući? Treba zaraditi platu da ga platiš i kad je kući. Tek sad se očekuje odlazak vozača, samo od 2019. godine BiH je napustilo više od sedam i po hiljada vozača. Sad će se to ubrzati i to odgovara EU, jer je tamo veliki deficit. U Njemačkoj nedostaje oko 70.000 profesionalnih vozača”, rekao je Grbić.

Istakao je da su prevozničke kompanije iz cijele regije dale rok do 15. januara da vlasti u njihovim zemljama pokušaju nešto riješiti sa EU.

“Mi smo imali skup prevoznika krajem prošle godine. Tada se bio aktivno uključio i Forto (Edin, ministar transporta BiH) najavljeni su ozbiljni koraci i protesti, blokade. Čekamo do 15. i onda ćemo vidjeti imaju li snage se nositi sa EU i šta ćemo dalje, ako od tog ne bude ništa”, rekao je Grbić.

Pitanje prevoza važnije od ubrizgavanja sredstava u Zapadni Balkan

“Ovo je pitanje važnije od bilo kakvog ubrizgavanja sredstava u Zapadni Balkan, ovim je faktički Zapadni Balkan blokiran”, ocijenio je za RSE, direktor Sektora za transport i komunikacije u Spoljnotrgovinskoj komori BiH Zijad Sinanović.

On je istakao kako BiH ostvaruje oko 72 odsto robne razmjene sa EU, te da se ta razmjena u preko 90 odsto slučajeva odvija cestovnim međunarodnim prometom.

“Broj vozača je između 17 i 19 hiljada koji su uplašeni i rizikuju da prilikom kontrole, dobiju zabranu, da im se onemogući raditi, da ostanu bez posla. Kada pogledate kartu i poziciju BiH naš geografski položaj je takav da smo mi na određeni način prinuđeni koristiti usluge cestovnog prijevoza, mi nemamo ni pomorskog ni razvijenog željezničkog transporta”, rekao je Sinanović.

Sinanović je rekao da su privredne komore regije još 2023. godine pokrenule to pitanje, ali da je ključno da se u rješavanje tog problema uključe vlade zemalja u kojima je transport ugrožen.

Pitanje pred državnim Savjetom ministara u više navrata pokrenulo je Ministarstvo transporta i komunikacija BiH.

U odgovoru na upit RSE iz tog Ministarstva su rekli da će problem vozača “biti jedno od najvažnijih pitanja u narednom periodu”.

Ističu i kako ministar Edin Forto zastupa regionalni princip rješavanja problema, odnosno da zemlje upute zajednički zahtjev prema EU.

“Takvu inicijativu planira pokrenuti na narednom sastanku regionalnih ministara koji bi se trebao održati krajem januara u Beogradu”, rečeno je u odgovoru za RSE.

Iz EU odgovor da nema izuzetaka od pravila

Izvor iz Delegacije EU u BiH za RSE je potvrdio da je iz EU stigao odgovor Ministarstvu transporta i komunikacija u kome je navedeno da svaki boravak duži od 90 dana mora biti definisan dugoročnom vizom ili boravišnom dozvolom koju izdaju države članice evrozone.

“Stoga bi jedini mogući način bio podnošenje pojedinačnih zahtjeva nacionalnim vlastima države članice ulaska za odobravanje produženog zakonitog boravka vozačima, državljanima BiH, u obliku nacionalne dugoročne vize ili nacionalne boravišne dozvole”, navodi se u odgovoru iz EU.

Iz Delegacije nisu mogli potvrditi da li bi se o pitanju boravka za profesionalne vozače moglo raspravljati na samitu EU i zemalja Zapadnog Balkana, niti imaju informacija o tome kada bi samit mogao biti održan.

RTV Slon/Fokus/RSE