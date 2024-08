Panonska jezera u Tuzli: Za dva mjeseca 300.000 gostiju

Panonska jezera u Tuzli bilježe dobru turističku sezonu, tako je ovaj kompleks od početka juna do danas posjetilo više od 300.000 gostiju.



Lijepo vrijeme, čista slana voda, slapovi, dobra ugostiteljska ponuda, sve su to razlozi velike posjete Panonici.

„Imamo sreće što se tiče vremena. Jednostavno, ljeto već traje blizu dva mjeseca. Iza tog kišnog perioda, prvih desetak dana juna, imamo non stop lijepo vrijeme. Mi smo u poslu kontinuirano preko 60 dana, što je više od onoga što smo mi planirali prilikom projekcije sezone. Ustvari nikad nismo imali ovako dugo toplo ljeto u jednom kontinuitetu bez većih perioda sa padavinama. Posjete su zaista dobre. Mi smo imali preko 300.000 posjeta, što je jako dobar rezultat za taj period. I evo, gledajući na prognoze ispred nas do kraja augusta, mislim da ćemo ostvariti naš plan. To je oko 400.000 posjeta“, kazao je za Vijesti.ba, Majid Porobić, direktor JP Panonika Tuzla.

Dnevni prosjek posjeta je između 6 i 7 hiljada gostiju. Ono što je značajno jeste da gosti dolaze iz cijele regije.

„Mi smo primijetili da je najveći broj gostiju upravo van Tuzle. Ne samo Tuzlanskog kantona, nego iz cijele naše zemlje, iz susjednih zemalja, evropskih zemalja. Puno je naših ljudi koji žive vani, to je naša dijaspora koji Panoniku zaista osjećaju kao svoje turističko odredište. Taj broj se svake godine povećava, što je naravno za naš posao vrlo važno. I kažem, imamo i organizovane posjete iz susjednih zemalja. Sad u nedelju smo imali nekoliko autobusa, recimo iz Beograda. Organizovano dolazi se iz Osijeka, iz Slavonskog Broda, iz Valjeva i tih krajeva koji idu prema Tuzlanskom kantonu, gravitiraju prema Tuzlanskom kantonu“, dodaje Porobić.

Sezona na Panonici će trajati dokle bude bilo lijepih i sunčanih dana.

„Sezona će trajati onoliko koliko nam to vrijeme diktira, naravno i posjeta koju mi ostvarujemo. Svake godine Panonica nastavlja podsezonu u septembru mjesecu, naravno zavisno od vremenskih uslova. Mi se nadamo da će to biti i ove godine. Mi bi radili do kraja septembra ako nam vrijeme to dozvoli“; zaključuje Porobić.

