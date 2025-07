Danas razvedravanje, biometeorološka prognoza povoljnija

Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz djelimično razvedravanje tokom dana. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. U Bosni su povremeno mogući i slabi lokalni pljuskovi. Tokom dana u cijeloj zemlji vjetrovito. Vjetar umjeren na momente i pojačan sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, na jugu do 17, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 28 stupnjeva.

Danas se u Srebreniku očekuje sunčano i toplo vrijeme s temperaturama između 12°C ujutro i 22°C poslijepodne. Vjetar će biti umjeren, s udarima do 8 m/s, ali bez značajnih padavina.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA

Postepena stabilizacija vremenskih prilika, sunčani intervali i umjereni porast temperatura tokom dana, pozitivno će djelovati na opštu sliku, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata, trebale bi se umanjiti. Više svježine tokom jutra i večeri također će omogućiti mirniji san. Preporučljivo je slojevito se odjenuti, kako bi se po potrebi raskomotili. Opšta slika, sa više vedrine, biće ljepša u Hercegovini.