Počinje prodaja ulaznica za susret baraža na ‘Grbavici’

Nakon utakmice sa Ukrajinom, bez obzira na njen ishod, naša reprezentacija će već 26. marta tekuće godine u 20.45 odigrati meč na stadionu „Grbavica“ u Sarajevu.

Vjerujemo da će to za bh. selekciju biti finalni susret doigravanja za plasman na UEFA EURO 2024, a u svakom slučaju, protivnik će biti jedna od ekipa iz duela Island-Izrael.



Za utakmicu na stadionu „Grbavica“ u Sarajevu, u prodaju će biti pušteno 11.000 ulaznica po cijenama:



Istok 40,00 KM, Sjever 30,00 KM i Jug 20,00 KM.



U prvom krugu, navijači reprezentacije Bosne i Hercegovine do ulaznica za ovaj susret mogu da dođu putem platforme www.bhff.fans, na koju je pristup moguć i preko službene web stranice NS/FS BiH (https://www.nfsbih.ba/).



Svi navijači Bosne i Hercegovine koji su registrovani na navedenoj platformi imaće prednost kupovine do 4 ulaznice u pretprodaji.



U petak 15. marta u periodu od 00.00 do 24.00 časa distributer će slati link na email adrese sa mogućnošću da svi registrovani navijači kupe ulaznice u intervalu od 24 sata od prijema e-maila. Nakon isteklog tog roka kupovina ulaznica u pretprodaji više neće biti moguća.



Redovna prodaja ulaznica počinje 17. marta od 12.00 časova a vršiće se online, preko web platforme www.event.ba.



Napominjemo, i ovaj put ulaznice će glasiti na ime i prezime kupca, te će ulazak na stadion biti moguć isključivo uz ulaznicu i lični dokument, kojim se potvrđuje ime i prezime koje stoji na ulaznici.



Kontrole na ulazima i spoljnim perimetrima oko stadiona će biti detaljne, te vas ljubazno molimo da poštujete navedena pravila, kao i da lični dokument i ulaznicu pripremite na vrijeme kako ne bi došlo do gužve na ulazima.



Sve informacije vezane za ostala pravila biće dostupne na web portalu www.event.ba kao i na poleđini ulaznice.



Podržimo naše zmajeve na putu do UEFA EURA 2024 u Njemačkoj!, navodi se u saopćenju NFSBiH.