Poledica na putevima, oprez zbog magle i odrona

Zbog niskih temperatura vozače upozoravamo na moguću poledicu na kolovozu, posebno na dionicama u višim predjelima, kao i na mostovima i prilazima tunelima. Magla smanjuje vidljivost na širem području: Bihaća, Bosanskog Petrovca, Sanskog Mosta, Kladnja i Banovića, Bugojna i Travnika. Na dionicama koje prolaze kroz usjeke skrećemo pažnju na odrone kamenja na kolovoz. Putne službe intervenišu na svim mjestima gdje je to neophodno, a mi apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu.

Zbog većeg odrona, obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Crna Rijeka-Jajce, a alternativni pravac je preko Mrkonjić Grada.

Sanacioni radovi izvode se na magistralnim putevima: Jablanica-Mostar (most Begića i Begovića), Novi Travnik-Bugojno (preko Rostova), Bilješevo-Lašva, Ključ-Sanski Most (na ulazu u Sanski Most, kod Vodenog parka) i Čevljanovići-Nišići. Na mjestima izvođenja radova saobraća se usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja

Od jučer u 15:55 sati preko graničnog prelaza Orašje-Županja uspostavljeno je saobraćanje za sve kategorije vozila.