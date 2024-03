Potpuna obustava saobraćaja na dionici Nemila-Topčić Polje

Zbog izvođenja radova na magistralnom putu M-17 na izlazu iz Nemile prema Zenici, saobraćaj je obustavljen, pa se vozila usmjeravaju kroz Nemilu, a isključenje, odnosno uključenje na obilaznicu je kod tunela Vranduk.

U toku su radovi na rušenju tunelske cijevi na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina, zbog čega je saobraćaj na ovoj dionici obustavljen. Predviđeno je da radovi traju do kraja ovog mjeseca, a za to vrijeme putnička i teretna vozila do 20 tona koriste alternativni pravac Trnovo-Grebak-Ustikolina-Foča. Putnička vozila, kao i teretna vozila do 12 tona mogu koristiti i pravac Sarajevo- Rogatica- Ustiprača- Goražde-Foča.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Rogatica-Ustiprača vozila do 12 tona ukupne dozvoljene mase saobraćaju jednom trakom, dok je za vozila preko 12 tona saobraćaj obustavljen.

Na dionici Ključ-Sanski Most zbog radova na mostu na ulazu u Sanski Most, kod Vodenog parka, saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na obilaznicu.

U toku su radovi na ulazu u Neum (Stolac-Neum) zbog čega je saobraćaj obustavljen i preusmjeren na postojeću obilaznicu (Dubrovačka ulica).

Sanacioni radovi izvode se i na magistralnim putevima: Jablanica-Potoci (u Donjoj Jablanici), Čevljanovići-Nišići, Grude-Vitina, Rača-Bijeljina, na sjevernom ulazu u Mostar, kao i na ulazu u Bosansku Gradišku. Na mjestima izvođenja radova saobraća se usporeno, jednom trakom.

Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.

Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.