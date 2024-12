Pomozi.ba: Za 15 porodica po 100.000 KM za rješavanje stambenog pitanja

Na Dan državnosti BiH u Konjicu su potpisani tripartitni ugovori kojima će 15 porodica, koje su u bujičnim poplavama ostale bez svojih domova, uz pomoć Udruženja Pomozi.ba dobiti po 100.000 KM za rješavanje stambenog pitanja.

Dan državnosti Bosne i Hercegovine za 15 porodica s područja Konjica ostat će upamćen kao dan kada su zahvaljujući dobrim ljudima putem Udruženja Pomozi.ba i uz podršku Grada Konjica, potpisali ugovore kojima su im osigurana sredstva za rješavanje stambenog pitanja, objavio je u četvrtak Grad Konjic.

”Meni je izuzetno drago da je preko 90 % stanovnika, koji su ostali bez svojih kuća, odlučilo ostati na tom terenu i to njihovo opredjeljenje nam daje snagu da idemo dalje i potvrđuje nam da solidarnošću i odgovornim i timskim radom možemo doći do zajedničkog cilja. Ovo je prva faza aktivnosti koje se provode i moram iskazati veliku zahvalnost organizaciji Pomozi. ba. Ono što je jako bitno naglasiti jeste da ovi ljudi koji danas potpisuju ugovore dolaze iz domaćinskog kraja, oni nisu za socijale, to su vrijedni i pošteni ljudi, čestiti radnici, koji samo žele ono što su imali, a što su izgubili u jednoj noći. Želim svima da što prije budu u svojim novim domovima i vrate se svojim svakodnevnim životima i obavezama”, istaknuo je gradonačelnik Konjica Osman Ćatić.

Predsjednik Udruženja Pomozi.ba Elvir Karalić izrazio je nadu u to kako će većina obitelji u idućim danima i mjesecima uspjeti naći novi stan, novu kuću ili će krenuti u ponovnu izgradnju srušene kuće.

”Zahvaljujem svim donatorima, koji su pomogli da ovi ljudi danas dobiju ova sredstva. Poručujem da ćemo se nastaviti boriti za sve njih, dok im šteta koju su pretrpjeli ne bude namirena”, poručio je Karalić.

Zahvalu donatorima, gradonačelniku i Udruženju Pomozi.ba uputila je Cecilija Anđelić, Konjičanka koja je ostala bez svog doma.

”Imali smo svoj dom, svoje sve. Sve nam je to otišlo, ali hvala Bogu moramo dalje. Nastojat ćemo ići dalje uzdignute glave, moramo”, kazala je Cecilija Anđelić.