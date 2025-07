Servisne informacije: Vatrogasci gasili dva požara, sutra planska isključenja struje

POLICIJA – Protekla 24 sata na području Srebrenika bila su potpuno mirna.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljena su 72 pregleda, 1 kućna posjeta i 1 terenska intervencija, 2 pacijenta su prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik gasila je požar niskog rastinja u Ljenobudu i šumu u Jasenici.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 13 beba, šest djevojčica i sedam dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u isporuci električne energije u Srebreniku, u srijedu 09. jula u naseljima: Cerik, Dežići, Jošak, Tutnjevac, Šestići, Špionica Centar, Špionica Polja i Špionica Srednja.

Struje neće biti od 09:00-17:00 sati.

VODOVOD – Vodosnabdijevanje se odvija po već utvrđenom redosljedu redukcije.

Danas će u Srebreniku biti toplo s temperaturama od 16°C ujutro do 27°C poslijepodne. Poslijepodne su mogući pljuskovi, posebno između 13:00 i 15:00, s jačim padavinama. Vjetar će biti umjeren, s udarima do 10,8 m/s. Preporučuje se lagana odjeća i kišobran zbog mogućih pljuskova. Upozorenje: Za regiju Tuzla vrijedi upozorenje na jak vjetar (30-60 km/h) i grmljavinu od 7. jula 22:00 do 8. jula 21:59.