Privremena izmjena režima saobraćaja u Tuzli, u nedjelju 27.10.2024. godine zbog održavanja Tuzlanskog maratona

Rješavajući po Zahtjevu Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla, Policijska uprava Tuzla izdala je Naredbu o privremenoj izmjeni režima saobraćaja na području grada Tuzla u nedjelju 27.10.2024. godine, povodom održavanja “Tuzlanskog maratona” u organizaciji Udruženja Sportsko rekreativno društvo “Maratonac“ Tuzla, kojom se određuje potpuna obustava saobraćaja, u vremenskom periodu od 09,00 do 13,30 sati, u različitim intervalima, u slijedećim ulicama u Tuzli: Most Panonika (Ul. Prof. Ibre Pašića), Ulica Kulina bana i prilaz Trgu: od 7:00 do 13:30 sati,

Ulica Ludviga Kube i Ulica Džindić mahala (do ulaza u Panoniku): od 9:00 do 13:00 sati

Ulica Kulina Bana, Ulica 2. tuzlanske brigade i Ulica Maršala Tita do raskrnice na Brčanskoj malti: od 9:00 do 11:45 sati (dio ulice od Male pijace do raskrsnice otvara se od 9,15 sati put za “Gradinu”), Ulica Mehmedalije Maka Dizdara – Ulica ZAVNOBiHa (naselje Stupine): od 9:00 do 9:45 sati, Ulice: 15. maj, Bulevar 2. korpusa Armije BiH, Obala Zmaja od Bosne, Bosne Srebrene, Mitra Trifunovića Uče, Husinskih rudara, Nikole Tesle: od 9:00 do 10,15 sati, Industrijska ulica do raskrsnice sa Ulicom 21. Aprila (Termoelektrana):

od 9:30 do 12:30 sati/Privremeno otvaranje od 10:30 do 11:00,

Franjevačka ulica /Pozorišna ulica/Ulica Kazan Mahala/Turalibegova ulica/Ulica Maršala Tita/Aleja Bosanskih vladara/Ulica Ivana Ribara: od 9:45 do 11:45,

Džafer Mahala – Ulica Muhameda Havaija Uskufija: od 10:15 do 12:45,

Rudarska ulica – Ulica XVIII hrvatske brigade: od 9:45 do 12:30,

Bukinjska ulica cijelom dužinom: od 10:30 do 11:30,

Ulica 21. decembar – Ulica Blaža Josića – Ulica Proleterskih brigada

(Lipnica): od 10:45 do 12,15 sati.

Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da imaju razumijevanja i da poštuju upute ovlaštenih službenih lica Policijske stanice Centar u vrijeme realizacije ovih aktivnosti, kao i privremenu saobraćajnu signalizaciju koja će biti postavljena od strane organizatora maratona, saopštili su iz Uprave policije MUP TK-a.