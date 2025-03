Razbijeni prozori na džamiji u Kozarskoj Dubici

U utorak, 11. marta, došlo je do napada na džamiju u mjestu Bosanska Dubica u bosanskohercegovačkom entitetu RS, potvrđeno je za portal Radiosarajevo.ba.

Ovu informaciju je za portal Radiosarajevo.ba potvrdila portparolka Policijske uprave Prijedor Zvezdana Alendarević

“Iza 12 sati službenici PU Prijedor su primili poziv i izašli na teren. Poduzete su sve mjere i radnje na utvrđivanju okolnosti oštećenja prozorskih stakala na džamiji”, rekla je Alendarević za portal Radiosarajevo.ba i dodala da je o svemu je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor.

Ibrahim Dizdarević, jedan od mještana Bosanske Dubice je zabilježio stanje u i oko džamije nakon gnusnog napada na vjerski objekat.

“Ne znam kako bi nazvao ove vandale sa nekim još odvratnijim nazivom jer ovo nije ono slučajno se bacio pa razbio,ovo je urađeno s namjerom, napisao je Dizdarević.

Dizdarević je potkrijepio svoju tvrdnju time što su “razbijena ne jedno nego dva prozora i to ona do mezarluka za koja da bi to učinio prvo moraš ući u harem džamijskog dvorišta pa iz njega u mezarluke da bi ti ovi prozori bili vidljivi i da bi ih mogao polupati.

“Oni ne poštuju ni to što je ovo kod muslimana sveti mjesec (ramazan) i što ljudi dolaze svakodnevno na molitvu u većem broju a ovakvo huligansko i vandalsko ponašanje “pojedinaca” unosi samo strah u vjernike koji dolaze u džamiju na molitvu”, napisao je Dizdarević i kazao da ne smije doći do zataškavanja, kako je bilo u nekim ranijim slučajevima.

“Nemoj da vam slucajno pada na pamet da zataškavate kao i do sad što ste činili, a evo navest ću samo zadnji slučaj kada su potrgane zastave u haremu Čaršijske džamije da ste odustali od krivičnog gonjenja”.