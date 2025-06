BiH uvozi struju kao nikad, prijeti nam energetska kriza

Pored mnogobrojnih problema u elektroenergetskom sektoru u Bosni i Hercegovini, očekuje se da će se zbog loše hidrologije uzrokovane vrućinama smanjiti proizvodnja električne energije iz hidroelektrana.

To bi stvorilo dodatne probleme ovom sektoru u BiH, jer bi zbog toga sve tri elektroprivrede morale donijeti odluku o dodatnom uvozu električne energije koja je mnogo skuplja na berzi.

Situacija je već komplikovana, jer zbog brojnih problema Rudnici i Termoelektrane u Ugljeviku jedno vrijeme nisu radili, te se morala uvoziti struja.

Takođe, remont RiTE Ugljevik i RiTE Gacko, koje su jedine dvije termoelektrane u sistemu “Elektroprivrede RS” i proizvode više od 65 odsto električne energije u ovom entitetu, ove godine se desio u isto vrijeme, odnosno preklapao se 13 dana, iako to ne bi trebalo da bude praksa.

To znači da se u to vrijeme vjerovatno morala uvoziti električna energija.

Kada je u pitanju Federacija BiH, rudnici u sistemu “Elektroprivrede BiH” nisu isporučili dovoljne količine uglja, te su termoelektrane morale ili kupovati ugalj ili električnu energiju po dosta višim cijenama.

Podaci Agencije za statistiku BiH pokazuju da je tokom pet mjeseci ove godine uvezeno električne energije za oko 296 miliona KM.

To je za skoro 240 miliona KM veći iznos u odnosu na pet mjeseci prošle godine, kada je Bosna i Hercegovina uvezla struje u iznosu od oko 57 miliona KM.

Almir Bečarević, stručnjak za energetiku iz Sarajeva, rekao je za “Nezavisne novine” da će, kako je krenulo, “Elektroprivreda BiH” od Jablaničkog jezera napraviti potok.

“Već je narušena sezona na ovom jezeru, i sami mještani to kažu. Odstupanja od kote koja je predviđena su manja za četiri metra i to je sama ‘Elektroprivreda BiH’. Kako sad stoje stvari, dok ne naprave potok od ovog jezera neće stati. Što se tiče uvoza električne energije, sigurno je da će u narednom periodu biti dosta izraženiji. Dvije termoelektrane u Republici Srpskoj su u remontu. Neko želi da predstavi da će sa nekim Zakonom o električnoj energiji na nivou države riješiti sve probleme, ali ja smatram da neće. Treba riješiti probleme prevelikog uvoza, nikakvog izvoza i pravljenja od hidroakumulacija potoke”, naglasio je Bečarević.

Edhem Bičakčić, predsjednik Regionalnog ogranka Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme (SEERC), kaže da je jedino pravo rješenje povećanje proizvodnje uglja koji BiH ima.

“To što smo zaboravili kopati ugalj, što se ne snalazimo sa mašinama, možda da se vratimo na lopate Alije Sirotanovića, ali uglja bi trebalo da bude. To je jedini recept da ne dođe do značajnog uvoza električne energije, a on će ovisiti o cijeni na berzi. Pitanje je kako će se kretati cijena na berzi, s obzirom na to da tržište nafte postaje neizvjesno, a nafta i struja su usko povezani. Ukoliko dođe do veće eskalacije cijena nafte, to će imati i odraz na električnu energiju. Sada je suša i bez ozbiljnijih i dugotrajnijih padavina, a za to nema prognoza, ne možemo očekivati od hidroelektrana nešto do oktobra ili novembra”, pojasnio je Bičakčić.