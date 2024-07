Servisne informacije za 02.7.2024.

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Srebrenika dogodila se 1 saobraćajna nezgoda, bez povrijeđenih lica.

HITNA – U SHMP Srebrenik obavljeno je 86 pregleda, 3 kućne posjete i 2 terenske intervencije, 5 pacijenata prevezeno je u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je 1 tehničku intervenciju na dostavi vode.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom sutra (03.7.2024.) u dijelu naselja kod Kisele vode u vremenu od 09:30 do 11:30 sati, u dijelu naselja Gornji Srebrenik u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.

VODOVOD – JP Vodovod i kanalizacija ” Srebrenik” d.d. obavještava korisnike lokalnih vodovoda Falešići, Brnjičani i Crveno Brdo da se voda, zbog povećane mutnoće, ne može koristiti za piće.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je šest beba, tri djevojčice i tri dječaka. U privatnom porodilištu rođena je jedna djevojčica.

U Srebreniku tmurno i kišno, trenutna temperatura 16, najviša dnevna 20 stepeni Celzijusa.