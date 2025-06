Vremenska prognoza za TK i Srebrenik – Na snazi žuti meteoalarm

U Tuzlanskom kantonu danas očekuje se izuzetno toplo vrijeme sa temperaturama koje će doseći do 38°C, posebno u podnevnim satima. Aktivna su upozorenja za visoke temperature: od 10:00 do 12:00 temperatura će biti između 30 i 33°C, od 12:00 do 15:00 do 37°C, a od 15:00 do 17:00 između 30 i 34°C. Vjetar će biti umjeren, jugozapadnog smjera, sa brzinama do 2 m/s. Padavine nisu predviđene.

Danas u Srebreniku očekuje se vruć i sunčan dan s temperaturama koje će se kretati od 17°C u ranim jutarnjim satima do 36°C u poslijepodnevnim satima. Vjetar će biti slab do umjeren, s udarima do 5,3 m/s. Padavine nisu predviđene. Preporučuje se lagana i prozračna odjeća, obuća koja omogućava provjetravanje te nosenje šešira i krema za sunce radi zaštite od visokih temperatura. Upozorenje: U regiji Tuzla od 10:00 do 12:00 očekuju se temperature između 30 i 33°C, a od 12:00 do 15:00 maksimalne temperature između 34 i 37°C. Od 15:00 do 17:00 temperature će biti između 30 i 34°C.

Na snazi je žuto upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura.