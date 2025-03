Servisne informacije za 25.3.2025.

POLICIJA –U protekla 24 sata na području Srebrenika nije bilo događaja koji bi iziskivali intervenciju policije.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći obavljeno je 56 pregleda i 3 kućne posjete, 1 pacijent je, nakon ukazane pomoći, prevezen u UKC Tuzla na dalje liječenje.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija u navedenom periodu.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je sedam beba, tri djevojčice i četiri dječaka.

U Srebreniku oblačno jutro, trenutna temperatura 11, najviša dnevna 16 stepeni Celzijusa.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji mogu biti praćeni i grmljavinom. Tokom dana u većem dijelu zemlje padavine uglavnom slabe i prestaju. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 12 do 18 °C.

Za regiju Tuzla na snazi je žuti meteoalarm zbog očekivanih količina padavina, od 20 do 40 l/m2.