Sezonci već pakuju kofere, uslovi rada na Jadranu nikad bolji

U Hrvatskoj je počela potraga za sezonskim radnicima. Poslodavci oglašavaju svoje potrebe, no svima je jasno da bez stranih radnika neće moći popuniti otvorena radna mjesta. Ovo će, kao i prethodnih godina, iskoristiti radnici iz BiH. U ovoj sezoni nudi im se mogućnost rada bolja nego ikad prije, piše Večernji list.

Nedostatak radnika

U RH nedostaje u svim sektorima, a turistički je posebno pogođen. Kakva će biti situacija ovo ljeto, može li poslodavac uopće priuštiti postavljanje bilo kakvih uslova pri zapošljavanju radne snage?

Na to pitanje HRT-u je dao odgovor Robert Kovačević, predsjednik Ceha ugostiteljstva i turizma Udruge obrtnika u Zadru. ”Nužno je postaviti zahtjeve i uslove da bi se zauzvrat dobila odgovarajuća radna snaga. Međutim, sezonski radnici čak prelaze zahtjeve današnjih redovito zaposlenih u našoj djelatnosti, u ugostiteljstvu”, rekao je Kovačević. Već se sada kombinira i postavlja ekipa za sezonu. ”Moramo već sad to napraviti, iako je to ekonomski neisplativo već sad ugovarati. To je samo jedan dogovor i nada da će ti ljudi ipak održati obećanje, doći na vrijeme i početi raditi, iako nama ne pružaju nikakvo jamstvo ti ugovori i dogovori. Imamo vrlo nezgodnu situaciju – da riskiramo nekoga sada uzeti, nekoga odbiti, a da se taj isti kojeg smo uzeli možda i ne pojavi jedan dan”, istaknuo je. Smatra kako bi bilo dobro da konobari znaju hrvatski. ”No, neki su iz dalekih zemalja pa to ne možemo očekivati.

Postoje i neka radna mjesta gdje se takvi mogu koristiti”, rekao je Kovačević.

Strani radnici

U turizmu i ove godine neće biti sasvim jednostavno popuniti sva radna mjesta, dovesti sve ljude koji bi trebali biti tu kako bi sve funkcioniralo. Smještaj stranih radnika u RH ubuduće će regulirati i Zakon o strancima. Uz minimum uslobva stanovanja – 16 četvornih metara po osobi. Zakonski će se i produziti trajanje radnih i sezonskih dozvola. Uslovi – bolji nego ikad prije. A plaće za bh. radnike znatno bolje od onih koje im nude domaći poslodavci. Za posao konobara do 1.200 eura, barmena do 1.300, a pizza-majstora i do 2.000 eura. Ovo su iznosi koje nude ugostitelji na hrvatskoj obali zbog kojih će sigurno veliki broj naših ljudi otići na sezonu.

Posla u Hrvatskoj, kako pišu i tamošnji mediji, u sezoni ima napretek. Pizza-majstori mogu birati gdje će raditi. Plaće su do 2.000 eura. Upravo su plaće one koje su presudne za odlazak na sezonski rad. I zbog kojih su domaći ugostitelji ljeti u problemu. Nedostatak radnika počet će se osjećati krajem aprila. O tri ljetna mjeseca ne treba ni govoriti. ”Definitivno će biti problema jer neće biti dovoljno radne snage. Tamo za mjesec mogu zaraditi dvostruko više nego kod nas, a za četiri zaraditi toliko da mogu živjeti gotovo godinu dana ovdje. Zato ljudi odlaze na sezonu i kada se vrate, onda traže posao ovdje. I za sada nije problem naći posao jer svugdje nedostaje radnika”, kaže za Srpskainfo Goran Savanović iz Sindikata trgovine, ugostiteljstva i turizma RS-a.

Prema njegovim riječima, prosječne plaće u ugostiteljstvu kod nas sada iznose oko 1.000 KM. Ali nitko ne govori kolika je prava plaća; sigurno su veće, poručuje on. Kaže kako konobar može imati plaću do 1.700 KM.

Manje plaće

Poručuje da naši ugostiteljski radnici, kad odu na sezonu, trebaju biti spremni na udarnički posao. ”U odnosu na posao u sezoni, ovdje je lakše raditi. Ali ovdje zarađuju manje”, ističe on. Milan iz Banje Luke, koji uskoro kreće u Hrvatsku na sezonu, svoju priču iznio je za srpskainfo.com. Ovdje je radio kao konobar, prvo za dnevnicu od 50 pa za 70 KM. U prvoj smjeni je bilo lakše jer su ljudi uglavnom dolazili na kafu, ali druga smjena se, umjesto do 22 sata, često završavala poslije ponoći.

Osim popisa, trebalo je počistiti lokal da bude spreman za prvu smjenu. Onda je odlučio potražiti sezonski posao. Internet mu je pomogao jer oglasa je napretek. Polovicom aprila ide za Istru, gdje će raditi u kafiću za plaću od 1200 eura. ”Bilo je bitno da znam barem jedan jezik, da imam iskustva. Imao sam dva kruga intervjua online, upoznao se s vlasnicima, dogovorio uslove. Prijava je, naravno, od prvog dana. Smještaj oni osiguravaju, ne očekujem neki luksuz, ali nije ni važno. Imat ću radno vrijeme, slobodne sate ću provoditi kako želim. Ostajem do kraja septembra, a za poslije ćemo vidjeti”, kazao je Milan. Sličnih priča je na hiljade, neki već godinama zimu provode u BiH dok ljeti rade na Jadranu.