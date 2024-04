Skuplja struja u FBiH: Struka protiv, vlast ne vidi ništa sporno

Više trošenja, više i plaćanja. Ovim pravilom vodi se Elektroprivreda BiH koja je FERK-u uputila prijedlog za promjene blok tarifa, odnosno za rast cijena struje onima koji troše više. Tvrde, za one koji štede struju, do rasta cijena neće doći.

„Mogu se raditi određene uštede imate mogućnost da se grijete na niskoj i visokoj tarifi, znači moguće je raditi određene uštede ako želite tako da se ponašate“, rekao je Sanel Buljubašić, generalni direktor Elektroprivrede BiH.

A ako se želite tako ponašati, to znači da ne smijete trošiti više od 268 kWh mjesečno, ako ne želite veći račun za struju. To je, prema riječima stručnjaka, diskriminirajuće, jer u prosjek blok tarifa koje je predložila EPBiH ulaze i prazni stanovi i kuće kojima su prikazane nule na brojilu, kao i domaćinstva u dijelovima FBiH koja za osnovne potrebe koriste plin.

„Ono što je problematično jesu podaci Elektroprivrede gdje se tvrdi da 60 posto domaćinstava neće osjetiti povećanje cijena. To naprosto nije tačno jer u tih 60 posto imamo prazne vikendice, kuće naše dijaspore. S druge strane u drugoj kategoriji imamo najveći broj porodica sa djecom i upravo najveći teret se prebacuje na tu drugu kategoriju“, kazao je Admir Čavalić, ekonomski analitičar.

Međutim, u tome, za one koji su predložili ovakav model naplate i Vladu FBiH nema ništa sporno, jer kako kažu, nemoguće je ne uzeti u prosjek prazne stanove.

„Kako da donesete Zakon u kome ćete reći idemo od stana do stana pa ćemo praviti procjenu. Moramo napraviti nešto što će se uklapati u te okvire, a to je ovaj tarifni postupak. Oni čiji je prazan stan ostat će im ista cijena, a oni koji su tu koji troše određenu količinu i ostanu na tom prosjeku. To je pravdena raspodjela kako drugačije? Možda je najpravdenije da svima isto razrežemo pa i onome ko ima minimalnu platu i onome ko ima platu 2500 ili 3000 KM. Ja mislim da je pravednije i socijalnije ovo što sad radimo“, rekao je Nermin Nikšić, premijer Federacije BiH.

Osim što nemamo socijalnu kartu, po kojoj bi se mogao napraviti pravi model obračunavanja struje, diskriminirajuće je i to, smatraju stručnjaci i što su mnogi građani FBiH, želeći smanjiti aerozagađenje, ugradili toplotne pumpe. Sada će oni plaćati znatno veće račune, međutim, iz menadžmenta Elektroprivrede to gledaju na drugi način.

„Imate na internetu malo izguglajte. Ja sam se u posljednje vrijeme bavio potrošnjom električne energije za ljude koji se griju na toplotne pumpe. Toplotna pumpa podrazumijeva apsolutnu energijsku efikasnost inače nema smisla. Imate firmu iz Živinica koja ima sto i više toplotnih pumpi. Njihova procjena je potrošnje od 1 KM do 1,20 KM. Ako poredite sa centralnim grijanjem u Tuzli imate nižu cijenu u uslovima kada imate potpuno energetski efikasan objekat“, istakao je Sanel Buljubašić, generalni direktor Elektroprivrede BiH.

Postoji još jedna alternativa grijanju na struju, poručuju iz resornog federalnog ministarstva.

„Moram napomenuti da uz toplotne pumpe idu i solarni paneli koji onda na najbolji način prave kompatibilnost. Moramo se okrenuti poticajima za solarne panele na krovovima kuća, za to nam trebaju zakoni koje smo donijeli prošle godine“, kazao je Vedran Lakić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije.

Ipak, solarni paneli za mnoge su luksuz, čak i uz određene subvencije, dok s druge strane, poručuju analitičari, električna energija ne smije biti luksuz jer je ona nužnost i potreba svakog domaćinstva. Struka predlaže dva rješenja.

„Prvo se odnosi na restruktuiranje poslovanja EPBiH da vidimo zašto rudnici ne isporučuju one količine kao ranije i to je daleko ozbiljniji pristup. Drugi model se odnosi na poskupljenje, ako već treba da ga bude, treba ga minimizirati da ide do pet posto poskupljenje“, rekao je Admir Čavalić, ekonomski analitičar.

Prema prijedlogu kojeg je EPBiH, uputila FERK-u novi traifni model trebao bi teći od 10. juna. Konačna odluka bi trebala biti u roku od 60 dana.

RTV Slon