Snijeg se neće dugo zadržati, naredna sedmica donosi sunčano i hladno vrijeme

U nedjelju se očekuje pretežno oblačno vrijeme. U Bosni je ponegdje moguće provijavanje slabog snijega, a lokalno slaba kiša na sjeveru i istoku Hercegovine.

Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od -4 do 2, na jugu do 6, a dnevna od 0 do 6, na jugu od 8 do 12 stepeni celzija.

Početak sedmice donosi pretežno oblačno vrijeme uz djelimično razvedravanje na jugu i jugozapadu zemlje.

Ponegdje u Bosni je moguće provijavanje slabog snijega. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne slaba do umjerena bura, a u ostatku zemlje slab istočni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od -4 do 2, na jugu do 6, a dnevna od -2 do 4, na jugu od 6 do 12 stepeni celzija.

U utorak se očekuje pretežno sunčano. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od -8 do -2, na jugu do 3, a dnevna od -1 do 5, na jugu od 6 do 12 stepeni celzija.

Isto vrijeme će se zadržati i u srijedu. Jutarnja temperatura zraka će se kretati od -6 do 0, na jugu do 4, a dnevna od -1 do 5, na jugu od 7 do 12 stepeni celzija.