SSS BiH: Nisu minimalna plata i penzije krive za ogromnu stopu inflacije

Povećanje plata, posebno minimalne, i penzija neće dovesti do dodatnog rasta inflacije. Nisu one krive što se naša zemlja mjesecima bsuočava sa ogromnom stopom inflacije. S obzirom da su minimalna plata i najniža penzija u Federaciji BiH ispod svakog nivoa dostojnog za čovjeka te da su na samom dnu ljestvice u Evropi, a da to nije rezultiralo stagniranjem ili smanjenjem inflacije, stavovi da će njihovo povećanje dodatno pogoršati ekonomsku situaciju u našoj zemlji prosto nisu tačne. Tvrdnje koje ovih dana dolaze iz Međunarodnog monetarnog fonda koji povećanje najnižih plata i penzija targetiraju kao “ekonomski” opasne u mnogome podsjećaju na izjave bivšeg premijera Vlade FBiH koji je svojevremeno povećanje minimalne plate na 420 KM označio “društveno opasnim”.

U vrijeme kada je potrošačka korpa kontinuirano oko 3.000 KM, kupovna moć građana sve manja i manja, kada nam se djeca neadekvatno hrane jer roditelji nemaju novca da im priušte ni ono najosnovnije, a hiljade penzionera ovisi od pomoći porodice, nećemo prihvatiti da povećanje minimalna plate i penzija predstavlja bilo kakvu opasnost.

Dosta je bilo štednje preko leđa radnika i penzionera, dok su pojedinci gomilali desetine i stotine miliona KM na svojim bankovnim računima. Uporedite iznose koje danas zarađuje većina radnika i penzije sa iznosima koje redovno, svakog mjeseca dobijaju hiljade izabranih dužnosnika na svim nivoima u našoj zemlji i biće vam jasno gdje se trebaju praviti uštede.

Pozivamo MMF da pomogne našoj državi u borbi protiv korupcije i sivog tržišta rada. Na taj način će se najbrže doći do stotina miliona KM koji onda mogu biti usmjereni na investicije i podršku razvoju, navodi se u saopćenju za javnost Saveza samostalnih sindikata BiH, prenosi RTV Slon.