Stiže nam miholjsko ljeto: Uskoro temperature i do 29 stepeni

U srijedu, u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U Bosni mala do umjerena naoblaka, s tim što će dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove biti dosta magle i niske oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13°C, na jugu zemlje do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25°C, na jugu zemlje do 29°C.

U četvrtak, u Hercegovini sunčano. Iako će iznad Bosne biti malo oblaka ukupni dojam sunčanog dana će narušiti magla i niska oblačnost po kotlinama i uz riječne tokove. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13°C, na jugu zemlje do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25°C, na jugu zemlje do 28°C.

U petak, u Bosni i Hercegovini stabilno i sunčano vrijeme uz malo oblaka. Dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni će biti magle i niske naoblake. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13°C, na jugu zemlje do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25°C, na jugu zemlje do 28°C.