Sunčano u BiH uz malu oblačnost, temperature u porastu

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost.

Puhat će slab vjetar u Hercegovini i na jugozapau Bosne jugozapadni, a u ostaku zemlje istočni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura zraka od -3 do 3, na jugu do 5, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 18 stepeni.

U Sarajevu će biti sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura oko -2, a najviša dnevna oko 14 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.