U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu naoblaku.

Vjetar u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura zraka od 8 do 13, na jugu do 16, a najviša dnevna od 24 do 30.

U Sarajevu će biti sunčano vrijeme.

Jutarnja temperatura oko 9, a najviša dnevna temperatura oko 27, priopćeno je iz FHMZ-a.