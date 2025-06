Mirza Berbić (34) iz Kaknja otišao u Njemačku 16. juna, od tada mu se gubi svaki trag

Mirza Berbić, rođen 17. avgusta 1990. godine iz Kaknja, već sedam dana se ne javlja porodici, što je bio alarma da se u sve uključe i policijski organi.

Mirza je, kako kaže njegov brat Mirhad u izjavi za “Dnevni avaz” otišao u Nirnberg u Njemačku da radi.

Trebao biti kući

– Bio je s par kolega u kontaktu, bio je samo dva dana, nije mu se svidjelo i htio se vratiti nazad. Ja sam imao komunikaciju s njim samo 16. juna, dakle u ponedjeljak, kada je stigao tamo. Duže od 7 dana se nismo čuli. Tamo ga niko nije vidio od 17. juna od 9:50 sati ujutro. Čekao sam do četvrtka, da se javi, ali nije, te sam povukao neke veze i saznao da je jučer on već trebao biti kući – govori Mirhad Berbić za “Avaz”.

Od tada, kaže, skoro svaki dan provjeravaju u policiji.

– Jučer je moja rodica kao dalji član porodice, prijavila u Minhenu, i ja sam danas slao mail u Minhen našem konzulatu. Oni su me uputili na Ministarstvo vanjskih poslova i evo vraćam se iz Sarajeva. Popunio sam zahtjev i tražio da sa nekim malo pričam, ali nisam uspio – kaže Mirhad Berbić.

Radio u skladištu

Ističe da Mirza nije imao djevojku u Njemačkoj, išao je striktno da radi.

– Do sad nije imao nikakvih psihičkih problema. On nema telefon kod sebe u ovom trenutku. U Kaknju je radio do nove godine, od nove godine nije nigdje radio čekao je Njemačku. Radio je u jednom skladištu u firmi ovdje. Ima 10 – 15 godina radnog staža – govori na kraju Mirhad Berbić.

