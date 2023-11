Sve više muškaraca oboljelih od karcinoma testisa

Novembar je mjesec muškog reproduktivnog zdravlja. Naglasak je na borbi protiv karcinoma testisa koji je u našoj zemlji i dalje tabu tema. O ovom problemu neophodno je govoriti i nakon novembra, budući da je sve više oboljelih muškaraca koji rijetko traže stručnu pomoć.

Dejan Kovačević zdravstveni radnik i otac dvojice mališana prije tri godine se osjećao dobro, mislio da je potpuno zdrav. Pun životnih i obiteljskih planova saznaje da ima rak testisa i to da je u metastazi. Život mu se u samo nekoliko dana naglavačke promijenio. Uslijedio je najteži put do izlječenja, od iscrpljujućih kemoterapija, opadanja kose, do najintenzivnijih lijekova. Zbog obitelji obećao je sam sebi da će izaći kao pobjednik.

DEJAN KOVAČEVIĆ

Svi su mi davali potporu I gurali me dalje. Jedna od mojih najvećih oslonaca mi je bila supruga Jelena, moja djeca. Bilo je I suza, bilo je svega. Ali kada sam najviše padao onda sam vraćao film I govorio sebi, Dejo ako ti ljudi oko tebe daju toliku potporu, onda sam sebi govorio nemoj biti slabić I ako ne možeš sebi pokaži njima da si jak.

Dejan je danas na sreću izliječen čovjek. Ali, podaci o broju oboljelih nisu nimalo bezazleni. Na godišnjoj razini u našoj zemlji čak 1800 muškaraca oboli, a ne osjete nikakve simptome.

SEAD SEFIĆ, predsjednik Udruge oboljelih od raka prostate Federacije BiH

Muškarci u našoj zemlji zanemaruju ili odlažu saznanja o svom zdravlju. To se posebno odnosi na muškarce starije od 60 godina.

GORAN ČERKEZ, pomoćnik ministra zdravstva FBiH

Mi možemo reći da smo zemlja koja nema skrining programe, dakle organizirane preventivne programe. Ali u isto vrijeme možemo reći da je svakome omogućen odlazak kod svog ljekara na pregled. Ne možemo se kriti samo iza toga da nemamo organizovani skrining jer mogućnost pregleda postoji. Mi sada vidimo koliko je bitno raditi na podizanju svijesti

Najvažnije je da mladi muškarci počnu voditi računa o svome zdravlju, da se ne stide posjetiti liječnika. Jer bolest je podmukla i najčešće se otkrije u poodmakloj fazi.

SLOBODAN BLAGOVČANIN, Omladinski resusrsni centar

To jeste kod nas tabu tema u BiH. Zasigurno da velik broj muškaraca ima neku mentalnu blokadui da čak I sa svojim prijateljima razgovara. Ali ono što moramo da znamo je da je u pitanju zdravlje, da imamo doktore koji garantuju sigurnost našeg razgovora, tajnost pregleda ukoliko je to nekome problem. Ponavljam 21 vijek, 2023.godina. mislim da ne smije biti tabua kada je bilo čije zdravlje u pitanju

Naš sugovornik s početka priče obećao je sebi da će ako ozdravi svakodnevno govoriti drugima o važnosti pregleda kod liječnika, ali i samopregleda. Svi trebaju, kaže, znati da je ovo bolest koja ne poznaje godine i može se dogoditi bilo kome.

