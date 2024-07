Temperature do 41 stepen, na snazi narandžasto upozorenje: U drugom dijelu dana mogući pljuskovi i grmljavina

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost.

Poslije podne se očekuju pljuskovi i grmljavina. U centralnim, sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne su lokalno moguće intenzivnije padavine, praćeni jakim udarima vjetra i gradom.

Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 20 do 26, na jugu i sjeveru do 28, a dnevna od 30 do 36, na jugu do 41 °C.

U Sarajevu sunčano i vruće. Poslije podne se očekuju pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 21, a dnevna oko 34 °C.

Na snazi je širom zemlje narandžasti meteoalarm zbog visokih dnevnih temperatura zraka i visoke vrijednosti UV indeksa.

Preporučuje se poduzimanje mjera opreza i praćenje prognoze vremena. Očekujte ometanja u dnevnim rutinama i budite spremni na prekid aktivnosti na otvorenom.