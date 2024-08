Turisti iz BiH na drugom mjestu po brojnosti u Makarskoj, za 15 posto ih više nego prošle godine

Uzrečica “Ne ljetuje onaj ko ima novac, nego ko je navikao”, sudeći prema službenim statistikama i podacima u agencijama, čini se, i ove godine još važi. Unatoč komentarima i medijskim napisima o lošijoj sezoni u Hrvatskoj, statistika iz eVisitora baš ne ide u prilog tome, piše Večernji list BiH. Brojke pokazuju da je juli u Makarskoj, koja je tradicionalno jedno od najpoželjnijih odredišta bh. građana, što se tiče ostvarenih noćenja, bolji za 3,7 posto nego lanjski te 2,9 posto bolji nego juli iz 2022. godine. Ukupno je ostvareno 489.168 noćenja te 82.998 dolazaka.

Najbrojniji su Poljaci s više od 75 hiljada ostvarenih noćenja te 10.700 dolazaka. U noćenjima je riječ o blagom plusu od 1,5 posto, dok je dolazaka više oko 5 posto. Na drugom su mjestu turisti iz BiH s više od 59 hiljada noćenja. I u dolascima i u noćenjima bilježi se porast od više od 15 posto. Ukrajinsko tržište drži se ove godine na visokom trećem mjestu s više od 40 hiljada ostvarenih noćenja i s porastom od čak 26 posto. Švedsko je tržište isto u ekspanziji s porastom od 17 posto u dolascima te gotovo 12 posto u noćenjima, dok Nijemci, očekivano, bilježe značajan pad. Ostvarili su 12 posto manje noćenja i 11 posto manje dolazaka. Da je riječ o trendu pada, vidi se i po brojkama iz 2022. godine.

U odnosu na juli te godine, sada su Nijemci ostvarili čak 10 hiljada noćenja manje, piše makarskadanas.hr. Ipak, kažu iznajmljivači, gostiju iz BiH nema ni približno kao nekad. Građani BiH, barem oni koji sebi mogu priuštiti odlazak na ljetovanje, unatoč činjenici da im je do Jadrana uglavnom potrebno nekoliko sati, posljednjih godina počeli su gledati prema drugim, povoljnijim lokacijama. Počeli su tražiti alternativu za ljetni godišnji odmor. Građani BiH ne dolaze u broju kao nekad ranije jer si ne mogu priuštiti ljetovanje u Hrvatskoj. Ako je prosječna mjesečna isplaćena plaća u BiH za april 2024. godine iznosila 1374 KM, a sindikalna potrošačka košarica koju je Savez samostalnih sindikata BiH izračunao za maj 2024. godine iznosila 2950,10 KM, onda je izračun jasan.

Odlazak u RH na more ne može si priuštiti većina građana BiH. Četveročlana porodica koja se odluči za sedmodnevni odmor na Makarskoj rivijeri trebat će i do 2500 KM samo za smještaj, i to u apartmanu, dok je smještaj s doručkom u hotelima oko 6700 KM. Ipak, na navedenu cijenu treba dodati i cijene hrane i pića te će samo za ručak ili večeru s pićem u restoranu biti potrebno izdvojiti minimalno 120 KM za četiri osobe, i to ako se odluče za tjesteninu, rižoto ili ćevape.

Za nešto drugo s jelovnika, recimo ribu ili meso, potrebno je izdvojiti znatno više novca, a kad uz to dodate i kolač ili sladoled, jedan obrok za četvero košta oko 200 KM. To nisu svi troškovi jer ipak nekim oblikom prijevoza treba doći do Makarske. Poslije smještaja i prijevoza na red dolaze i cijene hrane, koje su za bh. potrošače previsoke.

Tunis, Turska, Egipat

Dok cijene na Jadranu divljaju, bh. građani okreću se Turskoj, Tunisu ili pak Egiptu. Iz agencija kažu da prodaja aranžmana ide odlično. Primjećuju da je ove godine najprivlačnija destinacija Hurgada zbog povoljnih cijena u odnosu na sadržaje koje nudi. – Slabije je zanimanje za Tursku zbog viših cijena ljetovanja, dok su bh. građani potražili jeftinije alternative, poput Egipta i Tunisa – navode iz agencije.

Cijene u Turskoj približavaju se onima u Hrvatskoj. Sedmodnevno ljetovanje u Turskoj za dvije osobe stoji od 3500 do 4000 KM, ali Turska i dalje ima svoje stalne klijente. Za porodicna ljetovanja uvjerljivo je najtraženija Turska zbog visoke razine usluge i prilagođenosti odmoru s djecom. U vrhuncu sezone cijena aranžmana za odraslu osobu kreće se od 1800 do 2000 KM, dok je četveročlanoj porodicu za sedam dana potrebno oko 6000 KM za all inclusive aranžman.

Cijene sedmodnevnog boravka u Egiptu i Tunisu su slične, s tim da je Tunis nešto povoljniji. Aranžmani u Tunisu koštaju oko 1300 KM po osobi, dok je za Egipat potrebno izdvojiti oko 1600 KM. Grčka nudi raznolike usluge, od noćenja s doručkom do all inclusive, s cijenama koje variraju od 1000 do 2300 KM po osobi.