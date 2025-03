U banjalučkom uredu SIPA-e jutros je sve redovno, uposlenici su na poslu

Svi uposlenici SIPA-e u Regionalnom uredu u Banjoj Luci jutros su redovno na svojim radnim mjestima, potvrđeno je za Klix.ba.

Oni su, podsjetit ćemo, u petak napustili zgradu SIPA-e nakon što je načelnik banjalučke kancelarije Marjan Cvijetić obavijestio uposlenike da trebaju napustiti zgradu.

Da su u SIPA-i tražili način da se sve zataška, s obzirom da je riječ o krivičnom djelu da “neko” iz MUP-a RS-a naredi SIPA-i da isprazne zgradu, govori i saopćenje za javnost koje je u petak poslano tek nekoliko sati kasnije.

U tom saopćenju nisu objasnili šta se dogodilo u Regionalnom uredu SIPA-e u Banjoj Luci niti ko je naredio da uposlenici napuste svoja radna mjesta. Umjesto toga, saopćeno je da “pripadnici MUP-a Republike Srpske nisu dolazili ispred prostorija Regionalne kancelarije Banja Luka.”

Direktor Darko Ćulum je kazao: “”Ništa to, to je obični zahtjev, dopis”, poručio je direktor SIPA-e. No, Ćulum nije objasnio kako neko može poslati “obični zahtjev, dopis” i izbaciti uposlenike Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) bez ikakvih posljedica!?

Zbog dešavanja u petak, ali i prethodnih dana koje je uzrokovala opasna politika Milorada Dodika, EUFOR je najavio povećanje broja pripadnika vojnog kontigenta u BiH.

Iako je Dodik tražio od Srba u SIPA-i da pređu u MUP RS-a, niko od njih se nije odazvao toj avanturi niti žele učestvovati u Dodikovim opasnim planovima s ciljem zaštite njega i bliskih saradnika koji krše zakone ove države.

Podsjetit ćemo da je u petak Ustavni sud BiH putem privremene mjere van snage stavio zakone koje je Narodna skupština Republike Srpske donijela, a predsjednik RS-a Milorad Dodik potpisao. Među tim zakonima je i zabrana rada SIPA-e, Suda BiH i Tužilaštva BiH na području entiteta Republika Srpska.

