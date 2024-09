U FBiH kažnjavat će se nelegalno odlaganje otpada na deponijama

Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder potvrdila je da će osmog dana od objave u Službenim novinama Federacije BiH na snagu stupiti izmjene i dopune Zakona o upravljanju otpadom, što znači da će se na području Federacije BiH od sada kažnjavati svi oni koji nelegalno odlažu otpad na deponijama.

– Ove godine smo u budžetu obezbijedili 500.000 KM za sanaciju divljih deponija i budući da su to potpuno nedovoljna sredstva, opredijelili smo se da se ova sanacija radi za divlje deponije unutar zaštićenih ili područja čija je zaštita u toku. Jedna od takvih lokacija je Livno. Samo na tom području postoji oko 130 divljih deponija, na samim Kruzima ima i ogromna deponija guma. A nema kazni. Stupanjem na snagu ovih zakonskih izmjena, to više neće biti tako – izjavila je Pozder za Fenu.

Suštinski, izmjene i dopune Zakona o upravljanju otpadom odnose se na dva važna pitanja – pitanje rješavanja odlagališta u općinama i gradovima i operativnog djelovanja inspekcije na terenu, te kaznenih odredbi za posebne kategorije otpada poput guma, ulja i slično.

– Usvajanjem se stvaraju pravne pretpostavke za pravilnu i potpunu primjenu Zakona o upravljanju otpadom u praksi. Naime, izmjene su inicirane nemogućnošću kažnjavanja za nelegalno odlaganje na deponijama, a novim novim Članom 33a uređuje se ta oblast, a koja će biti detaljno definirana u provedbenom aktu čija će izrada uslijediti nakon stupanja na snagu ovog Zakona. Također, definiraju se i iznosi novčanih kazni prema težini učinjenog prekršaja – kaže Pozder.

Stupanje na snagu ovih izmjena i dopuna omogućeno je usvajanjem u oba doma Parlamenta Federacije BiH, a u Predstavničkom domu je, ove sedmice, usaglašen zakonski tekst.

Pozder je zahvalila poslanicima i delegatima za opredijeljenost da osiguraju konkretne zakonske propise kojima se bolje uređuje odlaganje otpada i kaznene odredbe za posebne kategorije otpada.

– Imamo usvojenu Strategiju zaštite okoliša FBiH. Jasno je i da pitanje upravljanja otpadom u našoj zemlji jedno je od onih koje je daleko od riješenog i uređenog. Otpadom moramo naučiti upravljati a ne da se on odlaže i da predstavlja problem. To je razvijenim zemljama visokovrijedna sirovina, energent, pa i oblast koja zapošljava, dok još uvijek u našoj zemlji nažalost to pitanje predstavlja opterećenje kako prvenstveno na zdravlje ljudi, ali i na prirodu i budžete. Zakonski poboljšavamo ovu oblast u skladu sa standardima i propisima Evropske unije – rekla je Pozder.

Ovim povodom najavila je da se uskoro očekuje i javni poziv i angažman za nosioca izrade novog Plana upravljanja otpadom u FBiH za šta su sredstva osigurana u ovogodišnjem budžetu.

– Bit će ovo dokument kojim ćemo, nadam se, biti bliže rješavanju pitanja upravljanja otpadom u našoj zemlji a njegovo usvajanje očekujemo iduće godine u ovo vrijeme – istakla je ministrica Pozder u izjavi za Fenu povodom stupanja na snagu izmjena i dopuna Zakona o upravljanju otpadom. FENA