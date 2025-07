Od ranih jutarnjih sati pojačan je saobraćaj putničkih vozila i autobusa na svim pravcima koji vode prema Srebrenici. Molimo sve učesnike u saobraćaju koji se kreću ovim dionicama za poseban oprez, te da poštuju upute nadležnih lica i službi.

Povodom obilježavanja 30. godišnjice genocida nad građanima „Zaštićene zone“ UN-a i ukopa identificiranih žrtava srebreničke tragedije na snazi je zabrana prevoza eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Također, ova zabrana na snazi je i na putnim pravcima:

Drinjača-Konjević Polje-Milići-Vlasenica,

Vlasenica-Luke, Konjević Polje-Bratunac-Srebrenica,

Drinjača-Bratunac i

Srebrenica-Zeleni Jadar.

Danas (11.07.) na snazi je zabrana saobraćaja za teretna vozila preko 3,5 tone nosivosti na svim putnim pravcima koji iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode ka Srebrenici.

Podsjećamo, na putnom pravcu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Radovi su aktuelni na dionicama autocesta Podlugovi-Sarajevo sjever i Banja Luka-Doboj, kao i na magistralnim cestama: Zenica-Žepče (Topčić Polje), Tuzla-Šićki Brod (skretanje za Lipnicu), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale i Vrhpolje-Ključ.

Zbog aktivnih klizišta izdvajamo magistralne ceste Dobro Polje-Foča (na lokacijama Sijeračke stijene i Tuhalji) i Gacko-Tjentište (između tunela Čemerno i Surdup).

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Napominjemo da su čekanja na graničnim prelazima podložna čestim izmjenama. Vozači imaju pristup video nadzornim kamerama na našoj web stranici bihamk.ba.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).