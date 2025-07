Servisne informacije: Danas i sutra planska isključenja električne energije

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Srebrenika evidentirano je 1 krivično djelo, te 1 saobraćajna nezgoda u kojoj je 1 lice zadobilo lakše tjelesne povrede.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 113 pregleda i 1 kućna posjeta, 1 pacijent je prevezen u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođene su dvije bebe, jedna djevojčica i jedan dječak.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom danas (14.7.2025.): – u naseljima: Tutnjevac, Cerik,Srednja Špionica, Jošak i Kosica Dežići u vremenu od 09:00 do 17:00 sati,

– u naselju Lisovići – Zukići u vremenu od 10:00 do 13:00 sati.

Dana 15.7.2025. godine (utorak): u naseljima: Huremi, Huremi Mustafići, Zubovo Brdo u vremenu od 09:00 do 19:00 sati

U naseljima : Špionica Breze u vremenu od 10:00 do 12:00 sati.

VODOVOD – Vodosnabdijevanje se odvija po već utvrđenom redosljedu redukcije.

Danas se u Srebreniku očekuje vedro i toplo vrijeme tokom dana, s temperaturama koje će se kretati od 17°C u ranim jutarnjim satima do 33°C poslijepodne. Vjetar će biti slab do umjeren, s udarima do 5,6 m/s. Padavine su minimalne, s tek neznatnim pljuskovima noću