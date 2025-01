U kafićima se puši kao i ranije, zakon mrtvo slovo na papiru

Iako je krajem prošle godine objavljena informacija da je stupila na snagu zabrana pušenja u ugostiteljskim objektima u Federaciji, u većini tih objekata se puši kao i ranije. Razlike gotovo da i nema, osim jednog broja izuzetaka.

I oni objekti koji su odvojili jedan dio kao pušačku zonu, taj dio uglavnom nisu fizički ogradili, nisu se se pridržavali prostornih ograničenja propisanih pravilnikom (max. 20 posto površine objekta) niti su uveli adekvatnu ventilaciju.

U to se može uvjeriti svako ko obiđe nekoliko kafića ili restorana naprimjer u Sarajevu. Razlog za to je jasan, a to je da još nije počela naplata novčanih kazni, piše BiznisInfo.ba.

Naime, novim zakonom je pušenje zabranjeno u svim zatvorenim javnim prostorima, a sredinom prošle godine je donesen pravilnik o izuzecima od ovog zakona kojim su tretirani i ugostiteljski objekti.

Rok za prilagodbu tom pravilniku je istekao 13. decembra 2024. godine, kada su mediji objavili da je došao kraj pušenju u kafićima.

No, to zapravo nije bio kraj, jer se ostavljen još jedan rok od dodatnih pola godine. Naime, u tom periodu od šest mjeseci inspektori će “obilaziti navedene objekte i upozoravati vlasnike koji nisu ispunili uvjete propisane Pravilnikom”.

Dakle, novčane kazne inspekcija će početi naplaćivati od 13. juna 2025. godine.

Nije jasno zbog čega je bio potreban ovaj rok od šest mjeseci “upozoravanja” kada je veći prije toga bio isti rok koji je ostavljen za prilagodbu ovom pravilniku. Ono što je jasno jeste da ovo “upozoravanje” nema nikakvih efekata na vlasnike ugostiteljskih objekata.

Osim toga, čak i ako i kada zaista počne naplata kazni, pušenje će se nastaviti u većem broj kafića.

Naime, pravilnikom je propisano da u objektima manjim od 50m2 u kojima se isključivo poslužuje piće, a tu spada veliki broj kafića, vlasnik odnosno korisnik objekta može cjelokupan prostor odrediti pušačkim prostorom.

U ugostiteljskim objektima većim od 50m2, vlasnik odnosno korisnik objekta može uspostaviti posebnu prostoriju za pušenje koja ne smije biti manja od 10m2, niti zauzimati više od 20 posto ukupne površine uslužnog prostora.

