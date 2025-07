Porodilje u TK neće ostati bez naknada

Prema ranijim informacijama Kantonalna vlada je prihvatila informaciju u vezi s provedbom Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine, uz upozorenje da bi od 9. jula 2025. porodilje u TK mogle ostati bez prava na naknadu umjesto plate.

No, do toga sada neće doći, jer je Vlada na današnjoj sjednici jasno dala do znanja a resorni ministar potvrdio da porodilje u Tuzlanskom kantonu neće ostati bez naknada. Vlada je osigurala sredstva do kraja godine. Osim toga prvobitno navedeni datum označava krajnji rok do kada se, prema aktuelnim zakonskim propisima, naknada plate za porodilje isplaćuje prema kantonalnim pravilima.

Vlada je sada predložila promjenu roka za ove naknade tačnije da se isplate vrše do 9. jula iduće godine te da sada očekuju da Federalna vlada riješi ovo pitanje.

Također, Kako bi se spriječila situacija u kojoj zaposlene porodilje u TK ostaju bez naknade tokom porodiljskog odsustva, Vlada TK je zatražila hitnu reakciju Parlamenta Federacije BiH, Vlade FBiH i resornog ministarstva.

Informacija je upućena navedenim institucijama uz zahtjev da se u skladu sa Zakonom o materijalnoj podršci porodicama s djecom donese odgovarajući propis i osiguraju potrebna sredstva.

