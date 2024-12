U kojim ugostiteljskim objektima u FBiH se i dalje može pušiti

Za vlasnike objekata većih od 50 m2 u kojima se služi samo piće ili se, osim pića, služi i hrana, Pravilnik o zabrani pušenja predviđa obavezne mjere koje se trebaju poduzeti kako bi se osiguralo poštivanje zabrane pušenja.

Od danas, 13. decembra, počinje potpuna promjena Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u Federaciji Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o zabrani pušenja.

Na teren od danas izlaze inspektori koji će kontrolirati poštuje li se primjena spomenutih zakonskih i podzakonskih akata. Inspektori će provoditi redovne kontrole i u slučaju kršenja propisa kazne će se kretati od nekoliko stotina do nekoliko hiljada maraka.

Za fizičke osobe zakon predviđa kazne od 100 KM, a za pravne osobe kazne idu od dvije do pet hiljada maraka, a za odgovornu osobu u pravnoj osobi od 300 do 1000 KM. Ovim propisima vlasnicima objekata površine do 50 m2 u kojima se služi samo piće dana je mogućnost izabrati hoće li njihov objekt biti pušačkog ili nepušačkog tipa.

U kojim objektima je dozvoljeno pušenje

Ako je dopušteno pušenje, prostor mora biti opremljen sistemom ventilacije i filtracije zraka, kao i uređajem za mjerenje i prikazivanje podataka o podtlaku. Za objekte manje od 50 m2 u kojima se služi hrana i piće, prema važećim propisima, pušenje je u potpunosti zabranjeno.

Odvajanje pušačkog prostora

Mjere, među ostalim, uključuju fizičko odvajanje prostora za pušenje koji ne smije biti manji od 10 m2 ni veći od 20 posto ukupne površine prostora; opremanje prostora sistemom ventilacije i filtracije zraka; unutar pušačke zone ne smije biti postavljen šank niti se smije služiti hrana.

U prostorima i mjestima gdje je pušenje zabranjeno ne smiju biti postavljene pepeljare ili druge posude koje mogu služiti za odlaganje pepela. Zakon pod duhanske proizvode za pušenje svrstava sve duhanske proizvode, osim bezdimnih duhanskih proizvoda čija upotreba ne uključuje postupak sagorijevanja, prenosi Večernji list.