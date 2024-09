U TK manje zasijanog zemljišta

Vlada TK je prihvatila Izvještaj o realizaciji žetve strnih žita u 2024. godini za područje Tuzlanskog kantona. Kako se u Izvještaju navodi, na području tog kantona u toku jesenje sjetve u 2023. godini i proljetne sjetve u 2024. godini, zasijano je 4.129 ha poljoprivrednog zemljišta strnim žitima, što je za 784 ha manje u odnosu na prethodnu godinu.

U odnosu na prethodnu godinu u općinama Banovići, Čelić, Sapna i gradovima Srebrenik, Tuzla i Živinice je došlo do neznatnog povećanja zasijanih površina i to u općini Banovići za 9 ha, Čelić za 2 ha, Sapna za 7 ha, u gradu Srebrenik za 13 ha, Tuzla za 48 ha i Živinice za 5 ha, u gradu Gračanica i općini Teočak sjetva je bila na nivou prethodne godine dok je u ostalim općinama/gradovima došlo do smanjenja površina zasijanih strnim žitima.

Posmatrano po kulturama, pšenica je zasijana na 2.673 ha, tako da u sjetvenoj strukturi strnih žita pšenica zauzima 64,74%, dok ostala strna žita zauzimaju 35,26%. U odnosu na prethodnu godinu došlo je do smanjenja poljoprivrednih površina zasijanih pšenicom i to za 473 ha, sjetva raži i tritikalea je manja za 316 ha dok sjetva zobi manja za 1 ha. Sjetvene površine zasijane ječmom u tekućoj godini su neznatno povećane i to za 6 ha.

Prosječni prinosi strnih žita u odnosu na prethodnu godinu su nešto veći, na što su utjecali povoljni vremenski uslovi od završetka jesenje sjetve pa do proljeća tekuće godine, koji su pogodovali rastu i razvoju strnih žita i pored nedostatka zimskih oborina. Male količine oborina su onemogućile pojavu bolesti i štetočina većeg inteziteta što je uticalo na dobar kvalitet zrna, a samim tim i na više prinose. Na dobar kvalitet zrna uticali su i povoljni vremenski uslovi u vrijeme žetve.

Prema raspoloživim podacima sa terena, prosječni prinos pšenice u ovoj godini iznosio je 4,92 t/ha, što je za 1,53 t/ha više u odnosu na prošlu godinu. Prosječni prinos raži i tritikalea je 4 t/ha i veći je za 0,9 t/ha. Prosječni prinos ječma veći je za 0,95 t/ha i iznosio je 4,8 t/ha, dok je prosječni prinos zobi iznosio 3,11 t/ha, što je za 0,63 t/ha veći u odnosu na prošlu godinu.

Ukupan prinos strnih žita u ovoj godini na području TK iznosio je 19.277,50 tona, što je za 2.775,3 tone, odnosno 16,82% više u odnosu na prošlu godinu.