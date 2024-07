Upozorenje političkim subjektima, kandidatima i njihovim pristalicama na zabranu vođenja preuranjene izborne kampanje

I pored toga što je Centralna izborna komisija BiH blagovremeno upoznala javnost sa odredbama iz Izbornog zakona BiH koje se odnose na preuranjenu izbornu kampanju, do sada je na osnovu prijava i pokrenutih postupaka evidentno da se ta zakonska odredba masovno krši.

Podsjećamo da je „Preuranjena kampanja“ svaki oblik radnji iz kampanje koje preduzimaju politički subjekti u periodu od raspisivanja izbora do perioda zvaničnog početka izborne kampanje. Odnosno u navedenom periodu političkim subjektima, kandidatima i njihovim pristalicama je zabranjeno upoznavanje birača i javnosti sa programom i kandidatima političkih subjekata za predstojeće izbore .

Ukoliko ovjereni politički subjekat, kandidat ili pristalica političkog subjekta u elektronskim, onlajn i štampanim medijima i putem društvenih mreža promovira kandidate i program za izbore i to čini od dana raspisivanja izbora do dana početka izborne kampanje onda je to preuranjena kampanja.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 КМ do 30.000,00 КМ kaznit će se politički subjekt za prekršaj ako on ili njegov kandidat ili pristalica u suprotnosti s članom 7.1 Izbornog zakona BiH, u periodu preuranjene izborne kampanje, izvrši radnju koja

se smatra vođenjem izborne kampanje. Za navedeni prekršaj kaznit će se i kandidat političkog subjekta novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 КМ do 15.000,00 КМ ako je lično odgovoran.

Smatramo da je 30 dana primjeren period za izbornu kampanju i da vođenje preuranjene kampanje pored ostalog dovodi pojedine političke subjekte u neravnopravan položaj ali se opterećuje i medijski prostor mjesecima prije dana izbora.

Izborna kampanja zvanično počinje 06. septembra 2024. godine.

Do sada je Centralna izborna komisija BiH primila više od 200 prijava koje se odnose na preuranjenu izbornu kampanju. Zasad je u više od 20 slučajeva izrekla sankcije.

Centralna izborna komisija BiH danas je objavila pregled prigovora i žalbi sa naznačenim statusom koji će periodično biti ažuriran.

Pregled je dostupan na Internet stranici Centralne izborne komisije BiH u rubrici „Prigovori i žalbe“:

https://www.izbori.ba/Default.aspx?Lang=3&CategoryID=1336&PodmId=1355