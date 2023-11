Upozorenje stručnjaka: Prime napici opasni za djecu

Napici Prime, koji su odnedavno i na bh. tržištu, izazvali su pravu pomamu među djecom, koja se trude doći do njega “kako bi i oni bili moderni”, s obzirom na to da ga na društvenim mrežama poput TikToka reklamiraju influenseri. Krajnje ozbiljan i vrlo opasan problem nastaje kad se pogleda sastav ovih napitaka, a koji su, prema riječima nutricioniste, jako štetni po zdravlje djece. Inače, postoje dva napitka, i to Prime Energy i Prime Hydration, jedan sa kofeinom, a drugi bez, koji su prvenstveno namijenjeni sportistima.

Ovaj sok, kako je i napisano na njima, nije preporučljiv za djecu ispod 15 godina, dok energetski napitak nije pogodan za djecu mlađu od 18 godina. Dragana Lošić, spec. nutricionizma, za Nezavisne novine pojašnjava koliko su ova pića nezdrava te zašto djeca ne treba da ih piju. “Voda je glavno piće za sve starosne grupe, a posebno za djecu. Zbog epidemije dječje gojaznosti i činjenice da zaslađeni napici, kao što su voćni sokovi, brzo dižu glukozu, a potom i insulin, Američko društvo za pedijatriju je njihov dnevni unos ograničilo na 150 ml.

Dok je djeci potrebno ograničiti dnevni unos običnih voćnih sokova, tako im se zabranjuje i uzimanje energetskih pića u koja ubrajamo i trenutno popularno piće Prime Energy. Pored ovog pića, koje sadrži oko 200 mg kofeina, imamo i Prime Hydration bez kofeina. Oba pića sadrže mješavinu kokosove vode, elektrolita, sukraloze, kalijum acesulfama (vještačkih zaslađivača) i prirodnih aroma. Iako u ova pića nije dodat šećer, ipak sadrže vještačke zaslađivače za koje su novije studije pokazale da negativno utiču na zdravlje crijevne flore te opšte zdravlje”, ističe Lošićeva.

Kako kaže, Prime Hydration takođe sadrži i BCAA, supstance važne za rast mišića, ali u nedovoljnim količinama. “Prime Hydration nije za djecu mlađu od 15 godina, dok Prime Energy nije za mlađe od 18 godina, zbog visokog sadržaja kofeina koji najviše negativno utiče na centralni nervni sistem te može dovesti do anksioznosti i problema sa spavanjem. Takođe, kofein ubrzava srčani ritam i povećava krvni pritisak.

To može biti kobno za omladinu koja nije svjesna da ima neki urođeni srčani problem jer vještačkim stimulansom, kao što je kofein, izazvani ubrzani rad srca nije lako umiriti, kao što je to slučaj sa prirodno povećanom srčanom frekvencijom nakon trčanja ili neke druge fizičke aktivnosti”, kazala je ona. Ističe da je posebno opasno miješanje energetskih pića s alkoholom i narkoticima, dodajući da ovakvi napici mogu biti izuzetno opasni. Prethodno su brojni roditelji na društvenim mrežama podijelili priču o tome kako su djeca od njih tražila Prime sok, koji je u međuvremenu postao popularan.

Naime, ovaj napitak je tvorevina jutjubera Logana Pola i KSI koji na ovoj platformi imaju milione pratilaca, a namijenjen je za sportiste, a ubrzo nakon njihove promocije priču su preuzeli i domaći jutjuberi. Na YouTubeu su objavljene desetine snimaka u kojima oni probavaju i ocjenjuju ovaj napitak, pa su tako i djeca u našoj zemlji došla do toga da se takmiče na koji način će doći do ovog skupog napitka, koji se kreće od 10 KM pa naviše za pola litra ovog napitka. Njih je čak moguće pronaći i na stranicama online prodaje, gdje koštaju od 10 do 25 KM.

Tuzlanski.ba