Vico Zeljković najavio tužbu protiv Vlatka Glavaša.

Predsjednik Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković je najavio tužbu za klevetu protiv nekadašnjeg kapitena naše zemlje Vlatka Glavaša.

Glavaš je na Federalnoj televiziji, između ostalog, izjavio da je Zeljković prijetio Sergeju Barbarezu i svima koji su ga javno kritikovali.

“Zeljković je danas počeo prijetiti i Barbarezu i svima nama koji, kako on kaže, protiv njega nešto govorimo. Mi ćemo njemu reći ono što mislimo. On nije neko ko može da nam dijeli nogometne lekcije. Znamo kako je on tu doveden. Njegova retorika je upravo ista kao i Dodikova”, izjavio je Glavaš.

Zbog tih riječi Zeljković je najavio tužbu za klevetu. KLIX