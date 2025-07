Povratak vrućina: Stiže nam novi toplotni val

U Bosni će danas biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz djelimično razvedravanje tokom dana. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. U Bosni su povremeno mogući i slabi lokalni pljuskovi.

Tokom dana u cijeloj zemlji vjetrovito. Vjetar umjeren na momente i pojačan sjeverni i sjeverozapadni.

Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, na jugu do 17, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 28 stepeni.

U Sarajevu će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 20 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

BHmeteo: Stiže novi toplotni val

Pred nama su predivni ljetni dani, javlja BHmeteo. Nakon jučerašnje “jeseni”, narednih dana zatopljenje uz sunčane intervale. Noći će biti svježe.

Nakon promjene vremena koja je donijela preko potrebne padavine gotovo svim krajevima, a lokalno i nepogode, narednih dana postepena stabilizacija vremenskih prilika uz porast temperatura.

Paklene vrućine koje su vladale do dolaska ovog zahlađenja se neće tako naglo vratiti, pa bi narednih dana to bila ugodna toplina uz svježe noći.

Preovladavalo bi promjenjivo oblačno vrijeme uz sunčane intervale. Samo još rijeđe uz koju kap kiše ili kakav kratkotrajni pljusak. Više sunčanih intervala na jugu.

Reklo bi se idealni ljetni dani, za aktivnosti na otvorenom i provjetravanje prostorija. Noći ugodne i svježije za naspavati se.

Kako trenutno sugerišu prognozni modeli, iduće sedmice postepen povratak vrućina, a po svemu sudeći stiže nam novi toplotni val.

Temperature do 37 stepeni

Dugoročna prognoza (15 dana) pokazuje nastavak toplog vremena, s temperaturama koje će se penjati do 37°C u drugoj polovini mjeseca.

Najpovoljniji period za putovanje je od 19. do 22. jula, kada će biti najmanje padavina.

Nakon toga očekuju se pljuskovi.

Prognoza za naredne dane

U petak umjerenu do pretežno oblačno i nešto sunčanije na jugu i sjeveru zemlje. Poslije podne u Bosni su mogući povremeni i slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 21 do 27, na jugu zemlje do 30 stepeni.

U subotu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti, moguća je kiša ili kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab na jugu i jugozapadu zemlje jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 25 do 32 stepeni.

U nedjelju unčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti, ponegdje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima moguća je kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 29 do 36 stepeni.