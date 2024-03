Voće počelo cvjetati u februaru, a do sredine aprila opasnost od mraza

Sve izraženije posljedice klimatskih promjena, dugotrajne kiše, poplave, suše ili kasni mrazovi na muke su stavili i bh. poljoprivrednike

Ove godine zima je bila blaga i samo nekoliko dana temperatura je bila ispod nule, a snijega gotovo nije ni bilo. Iznadprosječno topla zima uzrok je što je voće ove godine počelo cvjetati u februaru, piše Večernji list BiH.

Međutim, do sredine aprila postoji opasnost od poznih mrazova, što bi moglo uništiti urod. Zbog iznimno toplog vremena ratari i povrtlari u Semberiji počeli su pripremu zemljišta za sjetvu kukuruza, lucerke i soje mjesec dana ranije nego inače.

Klimatske promjene

Sve izraženije posljedice klimatskih promjena, dugotrajne kiše, poplave, suše ili kasni mrazovi na muke su stavili i bh. poljoprivrednike. U trenutačnim okolnostima teško se pridržavati ustaljenog kalendara proljetne sjetve, a štete na usjevima i u voćnjacima su, izgleda, postale neizbježne. – Prošla godina bila je teška zbog jako kišovitog proljeća, ali potrebne količine uspijem proizvesti tako što uvijek sijem više nego što mi je potrebno. Za prehranu oko 30 grla stoke, koliko imam, meni bi bilo potrebno do 9 hektara zasijanih površina, ali uvijek sijem više od 10 jer nikad ne znam hoće li me neka parcela “izdati” – kazao je za Avaz Amir Bulut, predsjednik Udruge poljoprivrednih proizvođača SBK-a. Lutvija Karić, profesorica Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta UNSA-e, kaže da nas u idućim godinama očekuju još izraženije nagle izmjene visokih i niskih temperatura, ekstremnih oborina i suša, kao i tuča, oluja i vjetrova. Za svaku od tih pojava potrebno je imati odgovor. – S obzirom na to da nije bilo snijega i akumulacije vlage u tlu, očekuje nas jako teška godina zbog suša koje će nas pratiti. Zemlje koje se ozbiljnije bave istraživanjem klimatskih pojava prognoziraju da će se u idućem razdoblju broj dana s temperaturama iznad 30 stupnjeva povećati za čak dva do tri tjedna. Očekuju nas brojni izazovi – ističe prof. dr. Karić.

Prognoze vremena

Vegetacija voća sada je nezaustavljiva, hoće li je mraz “presjeći”? Prošloga vikenda temperatura je naglo pala, a dijelove BiH zabijelio je snijeg. Hladno jutro počelo je s kišom, ali joj se vrlo brzo “pridružio” snijeg. Što kažu prognoze!? Barem ove srednjoročne koje objavljuje Federalni hidrometeorološki zavod. Nestabilno vrijeme zadržat će se do danas uz povremene oborine u središnjim i istočnim predjelima te intenzivnije pljuskove na jugu i jugozapadu BiH. Stabilizacija vremenskih prilika prognozira se od 29. marta i zadržat će se do 3. aprila, a novo pogoršanje sa slabim i povremenim pljuskovima izgledno je od 4. aprila do kraja prognoznog razdoblja. Od 27. marta do 3. aprila prognozira se jak vjetar dominantnog južnog smjera s povremenim olujnim udarima najizraženijima na zapadu i jugozapadu zemlje. Do 27. marta u Bosni će se minimalne jutarnje temperature kretati od 2 do 6, u Hercegovini od 4 do 9 °C, danju u Bosni do 19 °C, u Hercegovini do 22 °C. Od 28. marta do kraja prognoznog razdoblja očekuje se blagi porast temperature zraka pod utjecajem juga, pa se tokom jutra u Bosni očekuje od 5 do 10, u Hercegovini od 8 do 13 °C, maksimalne u Bosni do 21, a u Hercegovini do 23 °C. Danas će u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne biti uglavnom oblačno vrijeme. U ostatku zemlje bit će sunčano uz umjeren porast naoblake poslijepodne. U ranim jutarnjim satima kiša i lokalni pljuskovi mogući su na jugu i istoku BiH, a u ostatku dana i tijekom noći kiša i lokalni pljuskovi u Hercegovini te zapadnim područjima Bosne. Vjetar će biti umjeren s jakim udarima, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura bit će od 4 do 10, na jugu i sjeveru zemlje do 12, a dnevna od 12 do 18, u sjevernim područjima Bosne do 22 °C. Sutra će u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne biti umjereno do uglavnom oblačno vrijeme, a u ostatku zemlje uglavnom sunčano. Vjetar će biti slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura bit će od 9 do 14, a dnevna od 16 do 22, na sjeveru Bosne do 25 °C.