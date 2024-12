Vremenska prognoza za vikend

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati mala do umjerena oblačnost.

Prije podne po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle ili niske oblačnosti. Naoblačenje sa zapada tokom noći na nedjelju. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Krajem dana vjetar mijenja smjer na jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 2°C, na jugu zemlje do 7°C.

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 9°C, na jugu zemlje do 13°C.

U nedjelju 8.12.2024. u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa padavinama u drugom dijelu dana. U nizinama će većinom padati kiša, u Bosni može padati i susnježica.

U višim područjima će padati snijeg. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 2°C, na jugu zemlje do 6°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 6°C, na jugu zemlje od 9 do 12°C.