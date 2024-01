Za sada nema poskupljenja cigareta

Početak Nove godine nije donio više cijene cigareta, kako je to do sada bio slučaj. Važeća akciza ostaje 1.65 KM i ista je kao i protekle tri godine, a plaća se i proporcionalna akciza u visini 42% od cijene cigareta, no kupci duhanskih proizvoda ne moraju da brinu, barem za sada, jer je Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje ranije usvojio odluku o minimalnoj akcizi, te tako ne bi trebalo doći do poskupljenja cigareta u maloprodaji.

„Prema tome veliki proizvođači i distributeri cigareta nisu na početku 2024. godine dostavljali nove kalkulacije maloprodajnih cijena, te nas sada očekuje iste cijene cigareta. Ali moramo reći da veliki proizvođači i distributeri mogu bilo kada u toku godine povisiti maloprodajne cijene cigareta, s tim da u te cijene bude uračunata važeća akciza” – rekao je Ratko Kovačević, glasnogovornik Uprave za indirektno oporezivanje BiH