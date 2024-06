Zakon o zabrani pušenja stupa na snagu, ovo su kazne

Nakon gotovo dvije godine od usvajanja, Zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana i ostalih duhanskih proizvoda za pušenje konačno će stupiti na snagu 13. juna. Pravila za ugostitelje i građane su spremna, a prekršitelji će se suočiti s kaznama koje mogu doseći i do 5 hiljada KM. Ministarstvo zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine izradilo je Pravilnik o zabrani pušenja duhana u ugostiteljskim objektima temeljem Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana. Pravilnik je kreiran kako bi se olakšala i ubrzala adaptacija ugostiteljskih objekata na nove zakonske odredbe. Ugostiteljski objekti podijeljeni su na one do i one veće od 50 kvadratnih metara, s posebnim odredbama za objekte u kojima se služi hrana i piće. “Vlasnici objekata površine do 50 m2 u kojima se služi samo piće mogu odlučiti hoće li njihov objekat biti pušačkog ili nepušačkog tipa. Ako se dozvoli pušenje, prostor će morati biti opremljen sistemom ventilacije i filtracije zraka.

Za veće objekte, Pravilnik predviđa obavezne mjere, uključujući fizičko odvajanje prostora za pušenje, koje ne smije biti manje od 10 m2, niti veće od 20 posto ukupne površine prostora. Također, unutar pušačke zone ne smije biti postavljen šank niti se smije služiti hrana”, navodi se u Pravilniku. Ova odluka izazvala je negodovanje među poslodavcima, koji smatraju da je period za adaptaciju objekata prekratak. Mnogi upozoravaju da se ovim odredbama ugrožavaju mali porodični biznisi, a kazne su ocijenjene kao prevelike. Za nepoštivanje Zakona određena je kazna u iznosu od 2.000 do 5.000 KM za pravne subjekte, 300 do 1000 KM za odgovorne osobe.

“Ko može za pet dana pripremiti objekat za novu namjenu? Od svih tehničkih uslova, posebne ventilacije i jonizacije, nema šanse. Ko je donio zakon, nek ga provodi. Mi nismo donijeli zakon. Ovo je velika zamjerka federalnom ministarstvu – nisu potrebni partneri, ali su potrebni sagovornici koji bi dali preporuke. Najviše su ugroženi mali kafići, bosanske kafane koje imaju 20-30 kvadrata. Šta mogu ako se ne opredijele? Može ključ u bravu”, izjavio je Amir Hadžić, predsjednik Udruženja hotelijera i restoratera BiH. Građani također nisu oduševljeni novim zakonom, ali su svjesni da ga moraju poštovati. Za fizičke osobe koje konzumiraju cigarete unutar objekta predviđena je kazna od 100 KM. Vlasnicima ugostiteljskih objekata ostavljen je period od šest mjeseci za prilagodbu poslovanja u skladu s novim zakonskim odredbama. Proces prilagodbe će nadgledati Federalna i kantonalne uprave za inspekcijske poslove, piše federalna.ba.