Zatvara se jedan pogon za drugim: Čelni ljudi sektora za BiznisInfo.ba objasnili šta se dešava

U Bosni i Hercegovini u posljednje vrijeme je došlo do gašenja nekoliko pogona ili otpuštanja većeg broja radnika u nizu kompanija koje se bave proizvodnjom obuće i(li) odjeće.

Ugašena su dva pogona firme Prevent (u Visokom i Bužimu), pogon Alme Ras u Bosanskom Petrovcu, Globus-konfekcije u Kiseljaku, dok je firma Kavat u Novom Travniku otpustila oko 80 radnika.

Riječ je samo o gašenjima i otkazima koji u proteklih mjesec dana objavljeni u medijima, a vjerovatno je još onih koji su skriveni od očiju javnosti.

O ovome su za BiznisInfo.ba govorili vodeći ljudi ovog sektora – Radovan Pazurević, direkor firme Sanino d.o.o. Derventa, koja je jedan od najvećih proizvođača obuće u Bosni i Helrcegovini, kao i direktor Alme Ras, Rasim Memagić.

Pazurević: Zasićenje na evropskom tržištu

Prema Pazurevićevim riječima, u sektoru kože, tekstila i obuće na području BiH u nekoliko posljednjih mjeseci dešavaju se veoma nezahvalne tendencije u pogledu smanjenja obima proizvodnje.

– Već duže vrijeme mi imamo najave da će naši inostrani partneri u ovoj i jednim dijelom i narednoj godini imati smanjene potrebe a razlozi su u tome što je došlo do zasićenja evropskog tržišta robama kože, tekstila i obuće, naročito obuće – kazao je Pazurević za BiznisInfo.ba.

Pored toga došlo je i do poremećaja koji su uzorkovani nestabilnim vremenima na našim prostorima, odnosno u Evropi, ali i do pada vrijednosti rada kod nas i povećanja inflacije.

– Zbog svega toga, inostrani partneri već duže vremena razmišljaju da svoje proizvode opet prave na Dalekom istoku, u Aziji, u zemljama gdje su nekada bili prije nego što su masovno počeli dolaziti ovamo… – ističe naš sagovornik.

Dodaje da su skladišta zaliha u Evropi pretrpana, robne kuće ne kupuju obuću, ne kupuju tekstilne proizvode… Jedan od ključnih razloga zašto je došlo do toga je i u činjenici da je kupovna moć ljudi dosta oslabila i ako neko mora da kalkuliše hoće li platiti režije ili će kupiti cipele, on će sigurno platiti struju i gas a nositi cipele od prošle godine.

– To su nažalost tendencije koje će ostati prisutne do kraja godine. Obim proizvodnje se smanjuje za nekih 25 do 30 posto i kako sada stvari stoje, koliko znam, jedan veći broj firmi morao je da prestane s radom – naglašava direktor Sanina.

Govoreći o stanju u Saninu, ističe da osjeti i u njihovoj proizvodnji nedostatak posla, međutim sreća je što su u ranijim periodima uspjeli da se oslone na više pozicija.

Nisu se, naime, držali samo jednog ili dva kupca, imali su imali širu lepezu inostranih partnera, pa su se “prepakovali” sa jednog programa na drugi, iako ni to nije jednostavno.

– Ako vi godinama šijete zimski kaput pa onda morate da šijete modnu košulju, to su velike razlike… Isto tako ako je u pitanju obuća, ako radite modni program nije jednostavno ako morate preći na zaštitni program. U tom “prepakivanju” sigurno se gubi kondicija, gubi se dah, gubi se korak, dolazi do smanjenja fizičkog obima proizvodnje, dolazi do smanjene realizacije, manja je finansijska kondicija kod firmi i sigurno da to ostavlja posljedice – pojašnjava Pazurević.

Imali su dva slučaja otkazivanja ili smanjenja narudžbi.

– Jedna austrijska firma je prije godišnjeg odmora poslala mail i kazala da od kraja avgusta nema više nijednog jedinog para koji bi željeli da proizvode kod nas, a radili smo s njima 17 godina. Druga firma je isto tako najavila smanjenje i to smo već osjetili za nekih 30 posto. U međuvremenu smo uspjeli da se preorijentišemo, nismo otpustili nijednog radnika jer znam šta bi se desilo. Svi radnici koji bi ostali kod nas bez posla bi se negdje drugo zaposlili a onda mi ne bismo imali radnika kada ovoj krizi dođe kraj – kaže Pazurević.

Očekuje da će se taj kraj desiti za nekoliko mjeseci.

– Trend zatvaranja još traje ali ja se nadam da će već početkom proljeća iduće godine doći do jasnije slike i bolje situacije – zaključuje direktor firme Sanino.

Memagić: Alma Ras ponovo zaposlila 30 radnika

Rasim Memagić, generalni direktor kompanije Alma Ras Olovo, kaže za BiznisInfo.ba da se ova firma – uprkos promjeni trendova na tržištu, uključujući pad prodaje u zemljama Evropske unije – snažno suočava s izazovima na globalnom tržištu i ponovo uspostavlja stabilno poslovanje.

– U trećem kvartalu bilježimo značajan rast narudžbi od 15 posto, što je rezultiralo ponovnim pokretanjem procesa zapošljavanja dodatnih 30 radnika u proizvodnji i drugim sektorima unutar naše kompanije. Ovaj rast narudžbi rezultat je dugogodišnje saradnje i visoke kvalitete cjelokupnog procesa s inostranim partnerima – ističe Memagić.