Završena Sedmica održivog razvoja u BiH: Inkluzija, zeleni razvoj i osnaživanje žena

Završena je treća Sedmica održivog razvoja u Bosni i Hercegovini čiji je program obuhvatio brojne događaje gdje su stručnjaci iz raznih zemalja podijelili iskustva o održivom razvoju.

Sedmica održivog razvoja otvorena je konferencijom “Lokalizacija Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini – od velikih ideja do djela” koja je prikazala napredak BiH prema Ciljevima održivog razvoja. Predstavnici iz Švedske, Albanije, Srbije i Italije podijelili su primjere dobre prakse lokalizacije SDG-ova u svojim zemljama.

„Proces pristupanja Europskoj uniji i Agenda 2030 u mnogim aspektima su međusobno komplementarni i međusobno se jačaju. Švedska je posvećenja pružanju podrške Bosni i Hercegovini u postizanju uspjeha na oba fronta“, kazala je Helena Lagerlöf, imenovana ambasadorica Švedske u BiH.

Sarajevo je bilo epicentar nekoliko ključnih događanja, uključujući konferencije o principima “Niko ne smije biti izostavljen”, socijalnoj inkluziji na lokalnom nivou i zdravom starenju. Poseban naglasak stavljen je na osnaživanje osoba s invaliditetom i njihovu aktivnu ulogu u društvu.

Uz to, istraživalo se financiranje održivog razvoja, zelena tranzicija i cirkularna ekonomija, dok je u Doboju naglasak bio na zdravstvenom sektoru i saradnji s različitim sektorima zdravstva.

“Prošlomjesečni samit u New York-u, posvećen Ciljevima održivog razvoja, potvrdio je da se okoliš i čovječanstvo suočavaju s planetarnom krizom bez presedana. Kada govorimo o klimatskoj krizi, svijet se nalazi na ponoru, svjedočimo najtoplijoj godini u historiji. Sukobi diljem svijeta ne jenjavaju, dolazi do eskalacije inflacije a dugotrajne posljedice COVID pandemije negativno utiču na one koji imaju najmanje“, kazala je dr. Ingrid Macdonald, rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u BiH.

Žene su bile u centru pažnje četvrtog dana, s fokusom na njihov položaj u radnom okruženju, osnaživanju i prevenciji nasilja. Također, istraživane su digitalne inicijative za javni sektor.

Zadnji dan Sedmice održivog razvoja istaknuo je sportsku inkluziju, edukaciju o klimatskim promjenama, razumijevanje izbjegličke situacije i zdravstvene izazove ranjivih skupina.

Sedmica je završila koncertom poznatog bh. umjetnika, Lake, s posebnim fokusom na reciklažu.