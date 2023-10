Vraćaju se ljetne temperature, biće preko 30 stepeni. Najavljene su i obilne padavine!

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme. Poslijepodne djelimično razvedravanje. Prije podne slaba kiša je moguća na istoku i jugoistoku Hercegovini.

Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 9, na jugu do 12, a dnevna od 10 do 15, na jugu do 18 stepeni.

U Sarajevu će biti pretežno oblačno vrijeme, uz djelimično razvedravanje poslijepodne. Jutarnja temperatura oko 4, a dnevna oko 12 stepeni.

Još malo hladnijeg vremena, u srijedu ujutro moguć mraz. Od četvrtka znatno toplije uz ljetne temperature, pojačan jugo i lokalno obilne padavine, javlja BHmeteo.

Danas nas očekuje pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini tokom dana prolazno moguća kiša, dok je u ostatku zemlje mala šansa za padavine i zadržalo bi se suho vrijeme. Temperatura slična današnjim i tokom dana bi iznosila većinom 13 do 17, na jugu do 20 stepeni.

Navečer i u noći na srijedu razvedravanje sa sjevera što bi donijelo hladnu noć uz većinom slab mraz. Srijeda u početku sunčana, da bi poslijepodne dolazilo do postepenog porasta oblačnosti sa zapada. U srijedu tokom dana malo toplije nego u utorak.

Od četvrtka vrlo toplo

Uz pojačana južna i jugozapadna strujanja – Hercegovinu, jugozapadne, zapadne i sjeverozapadne dijelove Bosne očekuju obilnije padavine, kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Obilnije padavine su glavninom izgledne u petak i za vikend.

Kiše će od četvrtka povremeno i lokalno biti i u ostatku zemlje, ali u manjoj količini. Na sjeveru, sjeveroistoku i istoku Bosne najmanje padavina. Vjetrovito od četvrtka širom zemlje uz umjeren do lokalno na udare jak jugo, u planinskim krajevima na udare olujan jugo.

Od četvrtka pa do kraja sedmice dnevne temperature 22 do 27°C. U petak prema trenutnim prognozama na sjeveru i sjeveroistoku Bosne moguće i do 31°C. Jačanjem južnog vjetra tople će biti i noći, počevši od noći sa četvrtka na petak.