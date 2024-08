Potpisan ugovor o izgradnji sekundarne vodovodne mreže u Tinji u vrijednosti od oko 760 000 KM

Prvi konkretni radovi na rješavnju problema vodosnabdijevanja mjesnog područja Tinja i okolnih naselja trebali bi početi naredne sedmice, nakon što je danas potpisan ugovor o izgradnji sekundarne vodovodne mreže u vrijednosti od oko 760 000 KM.

Ovo je jedna od najvećih pojedinačnih investicija u projekte vodosnabdijevanja u historiji Srebrenika.

–“Ovo je jedan historijski momenat. Decenijama se govori o ovom problemu i ovo je, naposljetku konkretna mjera gdje će se ona kreditna sredstva koja su do sada bila na računu napokon investirati u mjesno područje Tinja. Sve one priče da tih sredstava nema nisu osnovane u šta će se građani uvjeriti, budući da će već za nekoliko dana mašine našeg domaćeg preduzeća biti na mjesnom području Tinja, gdje će krenuti sa realizacijom ovog ugovora. Ono što karakteriše mjesno područje Tinja i Podorašje je veoma slaba odnosno nikakva vodna infrastruktura i mi ćemo ovim projektom izgraditi negdje oko tri i po kilometra vodovodne mreže koja će se upojiti na rezervoar Previle, čija dokumentacija je već pri kraju i to će biti druga faza ovoga projekta, nakon čega idemo u izgradnju potisnog voda koji će da distribuira odnosno da dovede vodu iz bunara BGD 11 na područje Tinje, Podorašja, Potpeća ostalih mjesnih zajednica na ovom mjesnom području.” – rekao je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić.

“Dinamika radova će biti po ugovoru, odnosno 90 dana. Počet ćemo za par dana, siguran sam da ćemo ispuniti očekivanja i ispoštovati rok za završetak radova. Mi smo spremni da odgovorimo izazovu.” – rekao je Izet Džanić, vlasnik firme Hidromont.

“Posljednjih godina Gradska uprava je u kontinuitetu pristupala rješavanju problema vodosnabdijevanja u smislu sprovođenja određenih mjera po usvojenim programima i zaključcima Gradskog vijeća. Jedno od najrealnijih rješenja za ovaj problem je uvođenje bunara BGD 11 u Mramoru u sistem vodosnabdijevanja. Ugovor koji je danas potpisan vezan je za izvođenje prve faze distributivne mreže kroz samo naselje, odnosno od budućeg planiranog rezervoara Previle prema krajnjim potrošačima. Kompletna tehnička dokumentacija za ovu dstributivnu mrežu urađena je od strane akreditovanih projektantskih kuća, kompletna mreža je proračunata na totalno opterećenje, to jest da zadovolji sve potrebe potrošača a samim time i buduće poslove zone i požarnog opterećenja. Ovim ugovorom tretirana je jedna faza ove distributivne mreže koja otpilike iznosi dužinski negdje oko tri i po kilometra koja će tretirati glavni distributivni vod kroz naselje, te određene sekundarne krakove prema krajnjim potrošačima.” – rekao je Enis Brašnjić, pomoćnik gradonačelnika i šef Službe za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije.

Radovi počinju iduće sedmice, a prema ugovoru, rok za završetak prve faze radova je 90 dana.