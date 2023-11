Ajdin Osmanović oduševio publiku u punom BKC-u u Tuzli

Koncert dvanestogodišnjeg talentovanog dječaka Ajdina Osmanovića iz Srebrenika koji je organizovan u okviru „Dana BKC-a“, kojima Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona obilježava 26 godina rada BKC TK i 69 godina od osnivanja Radničkog doma “Moša Pijade”, sinoć je ispunio očekivanja blizu 500 posjetitelja u Velikoj sali tuzlanskog BKC-a.

Dječak bisernog glasa kako su ga već okaraktirsali brojni mediji u regionu, na svm prvom solističkom koncertu predstavio se sa 17 pjesama različitih žanrova uz klavirsku pratnju svog mentora profesora Jasmina Brašnjića i program koji je obogaćen stihovima bh. pjesnika kreirao i izveo glumac Hazim Mujčinović.

Nizao je Ajdin pjesmu za pjesmom od tradicioanlnih makedonskih i srbijanskih, do sevdalinki, starogradskih i poplularnih pop pjesama, prenoseći svoju i emociju pjesama na publiku koja mu je apludirala, upućivala ovacije, sa njim pjevala, ali i plakala.

Posebna emotivna je bila izvedba pjesme “Nije htjela” za koju je publika mobitelima priredila “zvjezdano nebo” za Ajdinov put sa prvog koncerta do nadamo se zvjezdane karijere.

Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona se potrudio da koncert bude organizovan na vrhunskom nivou, a cjelokupnom pričom zadovoljan je i Jasmin Brašnjić, Ajdinov nastavnik muzičkog obrazovanja, koji je otkrio njegov talenat i inicirao njegov prvi solistički koncert.

– Nadao sam se da će koncert biti posjećen, ali ne u ovom broju. To nam je pokazatelj da je ovo što radimo lijepa priča, da ljudi prepoznaju da mi to radimo od srce a što se večeras moglo vidjeti i osjetiti u sali. Moram istaći da je Ajdin večeras i mene oduševio. Blistao je kao nikad do sad – rekao nam je nakon koncerta prof. Jasmin Brašnjić.

Slijedeći četvrtak 23. novembra isti koncert će biti organizovan u Srebreniku.

