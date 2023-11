Narednih nekoliko dana oblačno vrijeme s kišom

U nedjelju će jutro i veći dio prijepodneva u Hercegovini i na jugozapadu Bosne biti pretežno vedro, a u ostatku zemlje umjereno oblačno vrijeme. U ostatku dana postepeno naoblačenje sa zapada. Krajem dana i dio večeri lokalno slaba kiša je moguća ponegdje u sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -3 do 2, na jugu do 5, a dnevna od 6 do 12 stepeni.

U ponedjeljak se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom poslijepodneva lokalno slaba kiša je moguća ponegdje u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. U kasnim večernjim satima kiša na sjeveru, sjeverozapadu, zapadu Bosne, i sjevernim područjima Hercegovine. Vjetar slab južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, a dnevna od 10 do 16 stepeni.

U utorak će biti oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne je moguća grmljavina.Tokom poslijepodneva i noći u područjima iznad 1000 m kiša će postepeno preći u susnježicu i snijeg. Vjetar slab u sjevernim područjima Bosne sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 12, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 16 stepeni.

U srijedu će biti oblačno vrijeme s kišom. U višim područjima i na planinama snijeg. Tokom poslijepodneva i noći u nizinama Bosne očekuje se sunježica ili snijeg. Na jugu zemlje poslije podne padavine uglavnom prestaju. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjerena do pojačana bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 1 do 7, na jugu do 10, a dnevna od 2 do 8, na jugu do 14 stepeni.